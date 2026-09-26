Зинедин Зидан начал свой дебют в сборной Франции с победы

·46·Спорт
Зинедин Зидан начал свой дебют в сборной Франции с победы

Сборная Франции успешно начала эру Зинедина Зидана после трудной победы со счетом 1:0 над Турцией в выездном матче Лиги наций. Как сообщает Goal.com, встреча оказалась тревожной для гостей не только из-за того, что принесла лишь три очка, но и из-за состояния поля и травмы капитана Килиана Мбаппе. В матче, прошедшем в сложных условиях и в напряженной борьбе, «Ле Блё» одержали победу, начав свой путь в турнире с положительного результата. Об этом сообщает Goal.com.

Единственный и решающий гол в матче забил Килиан Мбаппе. Однако нападающий был вынужден досрочно покинуть поле из-за физических проблем до окончания игры, что вызвало серьезное беспокойство у тренерского штаба и болельщиков. Несмотря на это, команда, находясь в переходном периоде, выполнила главную задачу на выезде и сумела одержать победу над сложным соперником.

Проблемы с полем и тактика Зидана

Полузащитник «Манчестер Сити» Раян Шерки в послематчевом интервью высоко оценил тактические изменения в первом матче Зинедина Зидана. По его словам, команда сумела освоить идеи тренера за короткий срок. Шерки подчеркнул, что, несмотря на то, что качество газона не соответствовало требованиям, футболисты выложились на все сто.

Согласно данным иксбт.ком и Goal.com, игроки сразу почувствовали принципы контроля мяча и быстрых перемещений под руководством Зидана. Шерки не скрывал своего удивления тем, что, несмотря на всего три проведенные тренировки, команда продемонстрировала взаимопонимание и плавный стиль игры.

Уважение футболистов к Зидану

Раян Шерки отметил, что играть под руководством легендарного тренера — настоящее удовольствие, а богатый игровой и тренерский опыт наставника дает команде мощный импульс. Главной целью футболистов было начать дебютный матч Зидана в сборной именно с победы.

В интервью журналистам в смешанной зоне Шерки сказал, что эта победа полностью посвящается главному тренеру. Все футболисты заявили о готовности выполнять требования нового наставника и подчеркнули, что продолжат отдавать все силы на поле. Хотя первое испытание Зидана в сборной Франции началось с трудностей, позитивная атмосфера в команде внушает оптимизм перед будущими матчами.

Зинедин ЗиданФранцияЛига НацийРаян ШеркиКилиан Мбаппе
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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