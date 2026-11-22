В документах также упоминается необычное явление, наблюдавшееся в ноябре 1957 года недалеко от города Левеленд, штат Техас. Несколько свидетелей сообщили, что видели в небе яркие овальные и круглые объекты. Примечательно, что в это же время у некоторых автомобилей заглохли двигатели, а фары и радиоприемники перестали работать.

Некоторые из новых видео были сняты на Ближнем Востоке. На одной из записей 2020 года видно, как неопознанный объект движется на фоне корабля, похожего на танкер или авианосец. На видео от января 2026 года запечатлено несколько движущихся объектов. Еще одна 20-секундная запись была получена через инфракрасный датчик военной платформы; на ней объект летит справа налево.

Министерство обороны США 20 ноября опубликовало новые рассекреченные материалы, касающиеся неопознанных летающих объектов (НЛО) и необычных явлений. В восьмой сборник вошли 40 документов и три видеозаписи.

Военно-воздушные силы США расследовали шесть подобных сообщений. После того как инцидент стал достоянием общественности, в течение нескольких дней поступили сотни аналогичных обращений. В качестве вероятной причины военные указали редкие атмосферные явления, такие как шаровая молния. Однако доказательств существования инопланетных аппаратов найдено не было.

Скорость неопознанного аппарата у берегов Японии поразила экспертов

В одном из материалов приводится свидетельство американского военного летчика, который видел неопознанный объект в форме полусферы недалеко от Японии. Согласно отчету, когда самолет приблизился к нему примерно на девять километров, объект резко ускорился и начал двигаться со скоростью 3333 километра в час.

Однако наземные радары не зафиксировали эту цель, а второй пилот заявил, что не видел ее.

Также в документах Центрального разведывательного управления начала 1950-х годов отмечается, что в США было зарегистрировано около 1500 сообщений о наблюдении НЛО, из которых около 20 процентов остались необъяснимыми.

В документах ЦРУ также обсуждались возможности использования интереса общества к НЛО в психологических операциях. При этом подчеркивалось, что рост числа таких сообщений не должен создавать излишнюю нагрузку на американские системы связи.

Материалы, опубликованные Пентагоном, предоставляют информацию о неопознанных объектах, наблюдавшихся в разные периоды времени. Однако окончательного научного заключения, подтверждающего их происхождение и природу, на данный момент не существует.