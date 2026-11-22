Самая важная гарантия для граждан в проекте постановления заключается в том, что ранее выданные документы сохраняют свою юридическую силу.

Эти изменения коснутся граждан, получающих новые документы или обновляющих действующие в установленном порядке.

Согласно проекту постановления, в период перехода на новый алфавит будут обновлены бланки ряда официальных документов и порядок их оформления.

Самый важный аспект — из-за изменения алфавита не возникает обязательства досрочно менять действующий паспорт, ID-карту или водительское удостоверение.

Программа переходного периода по внедрению нового алфавита вынесена на общественное обсуждение в виде проекта постановления. Она предусматривает поэтапную адаптацию к новому правописанию не только документов, удостоверяющих личность, но и кадастровых документов, уличных указателей, дорожных знаков и вывесок.

В Узбекистане в процессе перехода на обновленный узбекский алфавит на основе латинской графики предлагается оформлять ID-карты, водительские удостоверения, техпаспорта на автотранспорт и загранпаспорта с использованием новых букв. Однако гражданам не нужно срочно менять свои текущие документы: они сохраняют свою юридическую силу до истечения срока их действия.

Нужно ли менять паспорт и удостоверения из-за нового алфавита?

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Это означает, что из-за алфавитной реформы не требуется досрочно менять действующие ID-карты, водительские удостоверения, техпаспорта или загранпаспорта. Они считаются действительными до истечения срока их действия.

Предусмотрено, что документы будут выдаваться в новом алфавите только после истечения срока их действия или при переоформлении в обычном порядке.

Какие буквы изменятся в новом алфавите?

В соответствии с законом, подписанным 21 октября 2026 года, установлено, что узбекский алфавит будет состоять из 28 букв и одного апострофа. В новом алфавите изменится написание четырех букв, а буквосочетание «Ng» будет исключено как отдельная буква.

Действующее написание Новое написание O‘ o‘ Ö ö G‘ g‘ Ğ ğ Sh sh Ş ş Ch ch Ç ç

Эти изменения также повлияют на то, как в официальных документах будут писаться имена и фамилии граждан, географические названия и другие данные. Поэтому планируется, что адаптация бланков документов и информационных систем к новому алфавиту будет проводиться поэтапно.

До какого времени будут использоваться бланки старого образца?

В проекте постановления предусмотрено разрешение на использование действующих бланков документов в течение определенного времени в процессе перехода на новый алфавит.

Согласно ему, бланки старого образца можно будет использовать до 1 января 2028 года. Закон о новом алфавите вступает в силу 22 апреля 2027 года.

Этот промежуточный период призван дать ведомствам возможность обновить формы документов, адаптировать технические системы и поэтапно внедрить новый алфавит на практике.

Изменятся ли электронная почта, банковские счета и логины?

Алфавитная реформа не ограничивается только официальными документами. Проект постановления также предусматривает, что не потребуется переоформлять ряд данных, касающихся повседневной деятельности граждан и предпринимателей.

В частности, в связи с переходом на новый алфавит не требуется перерегистрация:

адресов электронной почты;

интернет-доменов;

пользовательских логинов;

банковских счетов;

номеров договоров.

Также предлагается адаптировать к новому алфавиту уличные указатели, дорожные знаки и вывески не одновременно, а поэтапно.

Когда будет принято постановление?

Программа переходного периода по переходу на обновленный алфавит пока является проектом постановления. Он вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 6 декабря 2026 года.

После этого в проект могут быть внесены изменения на основе предложений и замечаний. Поэтому окончательные выводы о порядке оформления документов и других организационных мерах будут определены в зависимости от принятого постановления.

Вывод заключается в том, что переход на новый алфавит не требует от граждан немедленной замены имеющихся документов. ID-карта, «права», техпаспорт и загранпаспорт остаются в силе до истечения срока их действия. Новые буквы будут использоваться в процессе последующего оформления документов.