Ваша мама, которая сегодня готова отдать за вас жизнь и находит счастье в каждой вашей радости, когда-то тоже жила большими мечтами. У нее было свое детство, юность, цели, которые она хотела достичь, и светлые грезы о собственной жизни. Но время шло, и она отложила многие свои мечты на потом — поставив счастье своих детей выше собственного.

До того как стать мамой, у нее тоже были свои мечты

Сегодня вы знаете свою маму как человека, который дарит вам любовь, заботится о вас и разделяет ваши трудности. Для нее вы до сих пор остаетесь ребенком. Сколько бы вам ни было лет, она беспокоится о вас, хочет, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы были здоровы и счастливы.

Но нельзя забывать об одном: ваша мама когда-то тоже была маленькой девочкой, которая мечтала, как и вы.

У нее были свои увлечения, она хотела учиться, путешествовать, освоить профессию или достичь больших успехов в жизни. Возможно, она тоже ждала от кого-то любви и мечтала о чьей-то поддержке.