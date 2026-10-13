Певец Али Отажонов впервые прижал к груди долгожданных близнецов (видео)

В семье известного певца и актера Али Отажонова царит настоящий праздник и долгожданная двойная радость. В начале октября 2026 года артист стал отцом близнецов и поделился со своими поклонниками в Instagram видеороликами, запечатлевшими первые трепетные моменты в больнице и трогательные кадры, когда он прижимает детей к груди.

Кадры, запечатлевшие слезы отца и его бесконечную благодарность, быстро распространились в социальных сетях и растрогали тысячи подписчиков.

«Ты меня слышишь, мой малыш?»: Самые искренние моменты в палате

На видео отчетливо видны волнение и трепет в сердце певца, вошедшего в палату роддома в специальном медицинском халате:

Первые слова и бесконечная нежность: Подойдя к мирно лежащей крошечной дочке Ойше, певец не смог сдержать эмоций: «Ойша, моя доченька Ойша. Ой боже, ой боже. Мой малыш. Ты слышишь меня, лежа здесь, мой ребенок?» — шептал он, бережно лаская кроху;

Слезы и благодарность: Во время этой долгожданной встречи Али Отажонов не смог скрыть своей радости. Нежно прижимая обоих младенцев к груди, он снова и снова воздавал хвалу Всевышнему, даровавшему это счастье.

Подробности двойного счастья: Теперь в семье трое детей

Важная информация о новом этапе в семье Али Отажонова:

Близнецы — мальчик и девочка: Певец выбрал для близнецов красивые и благозвучные имена — малышей назвали Мухаммад Али и Ойша ;

Плод терпения: Для семьи, которая долгое время испытывала себя ожиданием детей, это рождение стало настоящим чудом и истинной наградой;

Есть старшая дочка: Для справки: помимо новорожденных близнецов, у артиста есть старшая дочь по имени Марьям, и теперь Али Отажонов стал счастливым и ответственным отцом троих детей.

Пожелания поклонников: «Пусть это достанется всем, кто мечтает!»

Пользователи социальных сетей оставляют под этим трогательным видео тысячи теплых комментариев и искренних поздравлений. Многие молятся со словами: «Пусть каждый человек, который этого желает, познает такое благословение детей и радость для глаз».

Мы также поздравляем Али Отажонова и его семью с рождением двойни и желаем Мухаммаду Али и Ойше крепкого здоровья, содержательной и счастливой жизни!