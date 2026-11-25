На матч «Барселоны» в Баку продано более 68 тысяч билетов
Сегодня, 25 ноября, в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА азербайджанский клуб «Сабах» примет испанскую «Барселону». Сообщается, что интерес болельщиков к встрече в Баку очень высок: продано более 68 тысяч билетов. Об этом сообщили СМИ Азербайджана.
По словам руководителя пресс-службы клуба «Сабах» Эльнура Гамидова, с учетом пакетных продаж на матч было реализовано более 66 тысяч билетов. В последующих сообщениях отмечалось, что этот показатель превысил 68 тысяч.
Встреча пройдет на Бакинском олимпийском стадионе. Игра начнется в 22:45 по ташкентскому времени.
Сколько стоили билеты?
Билеты на матч «Сабах» – «Барселона» изначально поступили в продажу по цене от 15 азербайджанских манатов. Самый дорогой билет в ВИП-зону был установлен на уровне 1500 манатов.
Это означает цены примерно от 8,8 до 882 долларов. Продажа билетов началась 19 октября.
Однако в день игры поступила информация, что билеты в стандартные сектора закончились, а в продаже остались лишь ограниченные билеты по 500 и 1500 манатов. Таким образом, цена в 15 манатов была стоимостью самого дешевого билета на этапе первоначальной продажи.
Билеты на домашние матчи «Барселоны» дороже
Билеты на некоторые домашние матчи «Барселоны» в рамках Лиги чемпионов могут стоить значительно дороже. 8 декабря команда планирует принять «Манчестер Сити».
Появилась информация, что на некоторых торговых платформах цены на билеты на этот матч начинаются от 390 евро. Однако эта цена не является единой для всех билетов в официальной продаже, она может варьироваться в зависимости от сектора и продавца.
Положение команд в турнире
После первых четырех туров Лиги чемпионов «Сабах» с тремя очками занимает 30-ю строчку турнирной таблицы, а «Барселона» с девятью очками идет на 8-м месте.
Если сегодняшний матч является важным испытанием для азербайджанского клуба против сильного соперника, то «Барселона» стремится набрать очки, чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице.
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