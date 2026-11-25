Сегодня, 25 ноября, в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА азербайджанский клуб «Сабах» примет испанскую «Барселону». Сообщается, что интерес болельщиков к встрече в Баку очень высок: продано более 68 тысяч билетов. Об этом сообщили СМИ Азербайджана.

По словам руководителя пресс-службы клуба «Сабах» Эльнура Гамидова, с учетом пакетных продаж на матч было реализовано более 66 тысяч билетов. В последующих сообщениях отмечалось, что этот показатель превысил 68 тысяч.

Встреча пройдет на Бакинском олимпийском стадионе. Игра начнется в 22:45 по ташкентскому времени.

Сколько стоили билеты?

Билеты на матч «Сабах» – «Барселона» изначально поступили в продажу по цене от 15 азербайджанских манатов. Самый дорогой билет в ВИП-зону был установлен на уровне 1500 манатов.

Это означает цены примерно от 8,8 до 882 долларов. Продажа билетов началась 19 октября.