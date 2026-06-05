В Ташкенте создадут химический кластер площадью 60 гектаров

В Ташкенте в районе Мирзо Улугбека будет создан научно-производственный и образовательный кластер для химической промышленности.

Проект, реализуемый на площади 60 гектаров, объединит передовую науку, отраслевое образование и производство на единой территории.

В сотрудничестве с Южной Кореей будет открыт Инновационный центр химических технологий.

В новом центре государство покроет 50 процентов расходов на проведение научно-экспериментальных и опытных работ.

До конца 2025 года Ташкентский химико-технологический институт и филиал Российского химико-технологического университета имени Менделеева будут переведены на территорию кластера.

Создание кластера направлено на ускоренное внедрение инноваций в химической отрасли и подготовку кадров международного уровня.