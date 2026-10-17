В Сырдарье в пользу предпринимателя взыскана задолженность в размере 1,3 млрд сумов

В рамках обеспечения исполнения судебного решения государственными исполнителями Сырдарьинского районного отдела Бюро принудительного исполнения были защищены интересы субъекта предпринимательства.

Согласно судебному решению, с предприятия-должника в пользу взыскателя ООО «E.G.A» было определено взыскание задолженности в размере 1 млрд 298 млн сумов.

В связи с тем, что задолженность не была выплачена в добровольном порядке в установленный срок, государственными исполнителями были проведены исполнительные действия. В частности, на банковские счета предприятия-должника были наложены ограничения, а принадлежащее ему имущество — описано.

В результате принятых мер задолженность в размере 1 млрд 298 млн сумов была взыскана в полном объеме и переведена на банковский счет ООО-взыскателя.

Таким образом, было обеспечено исполнение судебного решения и восстановлены законные интересы предпринимателя.

Сырдарьинский районный отдел Бюро