В Сырдарье в пользу предпринимателя взыскана задолженность в размере 1,3 млрд сумов

·40·Общество
В Сырдарье в пользу предпринимателя взыскана задолженность в размере 1,3 млрд сумов

В рамках обеспечения исполнения судебного решения государственными исполнителями Сырдарьинского районного отдела Бюро принудительного исполнения были защищены интересы субъекта предпринимательства.

Согласно судебному решению, с предприятия-должника в пользу взыскателя ООО «E.G.A» было определено взыскание задолженности в размере 1 млрд 298 млн сумов.

В связи с тем, что задолженность не была выплачена в добровольном порядке в установленный срок, государственными исполнителями были проведены исполнительные действия. В частности, на банковские счета предприятия-должника были наложены ограничения, а принадлежащее ему имущество — описано.

В результате принятых мер задолженность в размере 1 млрд 298 млн сумов была взыскана в полном объеме и переведена на банковский счет ООО-взыскателя.

Таким образом, было обеспечено исполнение судебного решения и восстановлены законные интересы предпринимателя. 

Сырдарьинский районный отдел Бюро

Бюро принудительного исполненияСырдарьинский районный отделООО E.G.Aвзыскание долга
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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