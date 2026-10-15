Вступили в силу новые требования об ответственности родителей

В Узбекистане серьезно ужесточены меры ответственности для родителей и заменяющих их лиц, которые халатно относятся к воспитанию детей, их обучению и обеспечению их основных жизненных потребностей.

Соответствующим законом, подписанным Президентом, в Кодекс об административной ответственности внесен ряд дополнений и изменений. Теперь пренебрежительное отношение к воспитанию ребенка, препятствование его учебе или вовлечение в незаконное обучение наказываются многократно увеличенными штрафами и административным арестом.

За какие правонарушения и насколько выросли штрафы?

Согласно обновленному законодательству, размеры штрафов и виды наказаний установлены следующим образом:

Неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению: За неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, в том числе в случаях, когда это повлекло совершение ребенком административного правонарушения, штраф увеличен от 5 до 10 базовых расчетных величин (БРВ) (ранее составлял от 1 до 5 БРВ); Если данное правонарушение совершено повторно в течение года, размер штрафа составит от 10 до 15 БРВ (ранее — от 5 до 10 БРВ).

Вовлечение в незаконное религиозное обучение: За незаконное вовлечение ребенка в процесс религиозного обучения на родителей налагается штраф от 10 до 15 БРВ (ранее — от 5 до 10 БРВ); При повторном совершении в течение года применяется штраф от 15 до 20 БРВ либо административный арест сроком до 15 суток .

Препятствование получению обязательного образования: За недопущение получения детьми обязательного общего среднего, среднего специального и профессионального образования штраф закреплен в размере от 15 до 20 БРВ (ранее был от 10 до 15 БРВ); Если данное правонарушение совершено повторно в течение года, принимается мера в виде штрафа от 20 до 30 БРВ либо административного ареста сроком до 15 суток .



«Непроявление заботы о ребенке»: новая отдельная норма в законодательстве

Еще одно важное правило, введенное в Кодекс, связано с непосредственным непроявлением заботы о несовершеннолетних детях. За данное деяние установлено наказание в виде штрафа в размере от 5 до 10 БРВ:

В чем суть? Подразумевается умышленное неудовлетворение родителями или лицами, ответственными за уход за ребенком, его основных потребностей (питание, лечение, одежда и т.д.) при наличии у них всех необходимых возможностей, знаний и условий;

Условие ответственности: В результате такого халатного и невнимательного отношения должен быть причинен прямой вред здоровью, физическому, умственному или нравственному развитию ребенка.

Эти строгие требования направлены на надежную защиту прав детей в семье, гарантирование их полноценного и качественного образования, а также на дальнейшее повышение родительской ответственности в обществе.