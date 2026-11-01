Искусственный интеллект нашел уникальное произведение искусства, украденное 20 лет назад

·97·Мир
Искусственный интеллект нашел уникальное произведение искусства, украденное 20 лет назад

Итальянская полиция с помощью искусственного интеллекта смогла обнаружить уникальную картину КсВИИ века, украденную из церкви в 2004 году. Примечательно, что, хотя воры внесли изменения в полотно, чтобы скрыть его подлинный облик, специальная система искусственного интеллекта смогла определить первоначальный вид картины.

Картина была украдена 11 августа 2004 года из церкви Вирго Потенс, расположенной в городе Сульмона недалеко от Неаполя. Позже изображение было переработано, чтобы скрыть его истинную идентичность. В частности, религиозные символы были удалены или изменены, а произведение было превращено в портрет обычной молодой женщины.

Тем не менее, система искусственного интеллекта выявила сходство между цветами, узорами и композицией картины. Несмотря на то, что важные детали, такие как белый агнец, символизирующий первоначальное религиозное содержание произведения, нимб как знак святости и пальмовая ветвь, были изменены или полностью стерты, системе удалось найти признаки, указывающие на ее первоначальный облик.

Важный результат был достигнут в октябре 2024 года во время традиционной выставки-ярмарки антиквариата, проходившей в итальянском городе Парма. В то время сотрудники полиции фотографировали различные произведения искусства и вносили их в специальную базу данных. Через несколько часов система искусственного интеллекта идентифицировала подозрительную картину, на которой была изображена молодая женщина с листом бумаги в руках.

В результате дальнейших проверок выяснилось, что это произведение на самом деле является изображением святой Агнессы, украденным из церкви 20 лет назад. Воры намеренно изменили изображение, чтобы скрыть религиозное содержание картины и не выдать ее истинное происхождение.

Итальянская полиция начала разработку системы искусственного интеллекта, направленной на выявление украденных произведений искусства, в 2020 году. Данная система под названием Столен Воркс оф Арт Детектион Сйстем была официально запущена в ноябре 2023 года.

С момента начала работы система помогла найти более 300 крупных украденных произведений искусства и скульптур, а также более 165 тысяч других предметов. Среди них монеты, медали, письма, рукописи, религиозные предметы, марки и различные карточки.

Согласно официальным данным, общая стоимость всех выявленных и возвращенных предметов превышает 203 миллиона евро. Кроме того, система регулярно анализирует изображения, размещенные в открытых источниках в интернете, на онлайн-аукционах и коммерческих веб-сайтах. Это позволяет выявлять предметы, которые могли быть украдены, и выходить на их след.

Эксперты отмечают, что искусственный интеллект стал эффективным инструментом в поиске и идентификации украденных произведений искусства. Однако, по их мнению, эта технология не может полностью заменить следственные процессы, основанные на человеческом факторе, и правовое сотрудничество между государствами. Также сложностями для технологии остаются некачественные фотографии, копии произведений и трехмерные объекты.

Поскольку прошло более 20 лет, возможности для возбуждения уголовного дела по факту кражи данной картины уже не осталось. Тем не менее, 20 мая 2025 года произведение было возвращено в церковь. Ожидается, что теперь будут проведены реставрационные работы, после чего картина будет установлена на прежнее место и вновь выставлена для обозрения.

Итальянская полицияИскусственный интеллектStolen Works of Art Detection SystemЦерковь Virgo Potens
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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