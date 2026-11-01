Шомуродов в основном составе: «Истанбул Башакшехир» сегодня принимает «Самсунспор»

В рамках 10-го тура турецкой Суперлиги состоится матч, представляющий особый интерес для узбекистанских любителей футбола. Стремящийся к верхним строчкам турнирной таблицы «Истанбул Башакшехир» на своем поле примет аутсайдера лиги — «Самсунспор».

Этот матч, от которого ожидают бескомпромиссной борьбы, начнется сегодня, 1 ноября, в 18:00 по ташкентскому времени.

Текущее состояние команд и их положение в турнирной таблице

Оба клуба подходят к встрече с разным настроением и задачами:

«Истанбул Башакшехир»: По итогам прошедших туров хозяева набрали 12 очков и занимают 11-ю строчку турнирной таблицы. Победа может приблизить стамбульцев к лидерам чемпионата;

«Самсунспор»: Гости неудачно начали сезон. Имея в активе всего 4 очка, команда находится в опасной зоне на 17-м месте, и для них каждое очко стало вопросом жизни и смерти.

Шомуродов и Зельке в линии атаки: стартовый состав «Башакшехира»

Капитан и ведущий нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов начнет предстоящую встречу в основном составе. Главный тренер выбрал атакующую схему, и состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Мухаммед;

Защитники: Карбовник, Эмин, Ба, Саба;

Полузащитники: Калузински, Камнэ, Брнич, Ольсен;

Нападающие: Эльдор Шомуродов, Дэви Зельке.

Болельщики ждут яркой игры и голов от связки Шомуродова и опытного немецкого бомбардира Зельке в центре атаки.