Шомуродов в основном составе: «Истанбул Башакшехир» сегодня принимает «Самсунспор»

·0·Спорт
Шомуродов в основном составе: «Истанбул Башакшехир» сегодня принимает «Самсунспор»

В рамках 10-го тура турецкой Суперлиги состоится матч, представляющий особый интерес для узбекистанских любителей футбола. Стремящийся к верхним строчкам турнирной таблицы «Истанбул Башакшехир» на своем поле примет аутсайдера лиги — «Самсунспор».

Этот матч, от которого ожидают бескомпромиссной борьбы, начнется сегодня, 1 ноября, в 18:00 по ташкентскому времени.

Текущее состояние команд и их положение в турнирной таблице

Оба клуба подходят к встрече с разным настроением и задачами:

  • «Истанбул Башакшехир»: По итогам прошедших туров хозяева набрали 12 очков и занимают 11-ю строчку турнирной таблицы. Победа может приблизить стамбульцев к лидерам чемпионата;

  • «Самсунспор»: Гости неудачно начали сезон. Имея в активе всего 4 очка, команда находится в опасной зоне на 17-м месте, и для них каждое очко стало вопросом жизни и смерти.

Шомуродов и Зельке в линии атаки: стартовый состав «Башакшехира»

Капитан и ведущий нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов начнет предстоящую встречу в основном составе. Главный тренер выбрал атакующую схему, и состав выглядит следующим образом:

  • Вратарь: Мухаммед;

  • Защитники: Карбовник, Эмин, Ба, Саба;

  • Полузащитники: Калузински, Камнэ, Брнич, Ольсен;

  • Нападающие: Эльдор Шомуродов, Дэви Зельке.

Шомуродов в основном составе: «Истанбул Башакшехир» сегодня принимает «Самсунспор»

Болельщики ждут яркой игры и голов от связки Шомуродова и опытного немецкого бомбардира Зельке в центре атаки.

Турецкая СуперлигаЭльдор ШомуродовИстанбул БашакшехирСамсунспор
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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