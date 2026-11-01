Наши тхэквондисты завоевали 2 медали на престижном международном турнире в Сербии
В столице Сербии городе Белграде завершился традиционный международный рейтинговый турнир по тхэквондо ВТ «Галеб Белграде Трофй – Сербиа Опен 2026». В этом престижном соревновании, в котором приняли участие многие сильнейшие спортсмены мира, члены национальной сборной Узбекистана также выступили достойно, пополнив копилку нашей страны двумя медалями.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана, наши тхэквондистки продемонстрировали высокое мастерство в напряженных поединках, завоевав одну золотую и одну бронзовую медали.
Мадина Мирабзалова — чемпионка турнира!
Выступавшая на даянге в весовой категории до 57 кг Мадина Мирабзалова продемонстрировала явное преимущество над всеми своими соперницами:
Уверенные победы: Мирабзалова уверенно прошла путь от начальных этапов до финала, не оставив своим соперницам никаких шансов;
Высшая ступень пьедестала: В решающем финальном поединке наша соотечественница, показав бескомпромиссную борьбу, победила свою соперницу, завоевала золотую медаль и заставила звучать гимн Узбекистана в Белграде.
Сильная тройка и бронзовая медаль Светланы Саидовой
Еще одна наша представительница, вступившая в борьбу в тяжелой весовой категории, также завершила турнир в числе призеров:
Бескомпромиссная борьба: Защищавшая честь нашей страны в весовой категории свыше 73 кг Светлана Саидова вышла на даянг против сильных тхэквондисток и дошла до полуфинала;
Бронзовая медаль: По итогам напряженных поединков Саидова заняла 3-е место на пьедестале почета и стала обладательницей бронзовой медали.
Список победителей:
Золотая медаль: Мадина Мирабзалова (-57 кг);
Бронзовая медаль: Светлана Саидова (+73 кг).
Этот успех имеет важное значение для укрепления позиций наших спортсменов в международном рейтинге и на этапе подготовки к предстоящим крупным соревнованиям.
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