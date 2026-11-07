Фабио Каннаваро хочет вернуться в Италию? Громкое заявление тренера для Sky Sport

Главный тренер национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро раскрыл, что его самая большая мечта в тренерской карьере — возглавить сборную Италии.

53-летний итальянский специалист в эфире Sky Sport Италиа, говоря о своих планах и тренерской философии, подчеркнул, что каждый его шаг — это стратегическая работа, направленная на достижение большой цели.

«Я поехал в Азию не для того, чтобы прогуляться»: Откровенное признание тренера

Легенда мирового футбола и обладатель «Золотого мяча» не стал скрывать свое главное тренерское направление:

Главная цель — «Скуадра Адзурра»: «Моя главная цель и мечта — работать в Италии и возглавить национальную сборную. Я неустанно работаю на этом пути. Я поехал в Азию не для того, чтобы просто путешествовать по миру или без дела», — твердо заявил Каннаваро;

Работа, похожая на «неаполитанский кофе»: Специалист интересно сравнил давление в клубе и сборной: Клубный футбол: «Работа в клубе дает адреналин каждый день: вы постоянно видите футболистов, работаете с ними, помогаете им развиваться и готовитесь к матчам»; Сборная: «Работа со сборной похожа на неаполитанский кофе — она очень короткая. У вас есть всего десять дней, и за это время нельзя допускать ошибок, нужно принять самое верное решение. Это дает человеку огромный стимул и силы».



Новая эра в истории Узбекистана и открытие молодых звезд

Фабио Каннаваро уверенно руководит национальной сборной Узбекистана с 2025 года:

Исторический чемпионат мира: Именно под руководством итальянского специалиста сборная Узбекистана впервые в своей истории сыграла в финальной стадии чемпионата мира;

Путь для молодого поколения: Каннаваро вдохнул в сборную новую жизнь и открыл местной футбольной общественности таких талантливых молодых мастеров кожаного мяча, как Бехруз Каримов, Жахонгир Урозов и Мухаммад Хакимов , доверив им место на большой арене;

Богатый международный опыт: До Узбекистана он накопил солидный опыт, работая в китайских клубах «Гуанчжоу Эвергранд», «Тяньцзинь Цюаньцзянь», саудовском «Ан-Насре», итальянских «Беневенто», «Удинезе», хорватском «Динамо Загреб» и сборной Китая.

Достижения в сборной Узбекистана и применяемые современные тактические подходы становятся для Каннаваро важным фундаментом на пути к возвращению в Европу, в частности, в сборную Италии.