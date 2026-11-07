В Якутии найден редчайший природный голубой алмаз — в чем его уникальность и ценность?

·94·Мир
В Якутии найден редчайший природный голубой алмаз — в чем его уникальность и ценность?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • На Накинском кимберлитовом поле в Якутии впервые в истории России был добыт природный голубой алмаз весом 2,74 карата ювелирного качества.
  • Этот уникальный кристалл относится к типу ИИб, содержит в составе бор и обладает безупречной чистотой без каких-либо внутренних дефектов.
  • Для огранки этого исторического камня и превращения его в мировой шедевр были мобилизованы 11 высококвалифицированных специалистов.

В истории горнодобывающей и ювелирной промышленности России произошло беспрецедентное событие: на Накинском кимберлитовом поле в Якутии был добыт первый природный голубой алмаз ювелирного качества.

Как сообщает пресс-служба компании «АЛРОСА», этот уникальный кристалл весом 2,74 карата вошел в историю как первый подтвержденный голубой алмаз, найденный на месторождениях страны. Специалисты называют эту находку настоящей сенсацией в мире геологии и ювелирного дела.

Почему этот камень считается одним из самых ценных в мире?

Найденный камень относится к категории алмазов типа ИИб. Его уникальность объясняется несколькими особенностями:

  • Редкость в 0,1 процента: Лишь 0,1 процента всех природных алмазов на Земле относятся к типу ИИб, и они входят в число самых дорогих и редких драгоценных камней планеты;

  • Наличие бора в составе кристалла: Свой необычный голубой цвет камень приобретает благодаря тому, что атомы бора замещают атомы углерода в его кристаллической решетке;

  • Абсолютная безупречность: Самое удивительное, что в этом кристалле отсутствуют какие-либо внутренние дефекты или примеси. Сочетание идеальной природной чистоты и редкого цвета многократно увеличивает его стоимость;

  • Над ним работают 11 мастеров: Для огранки этого исторического камня и превращения его в мировой шедевр были мобилизованы 11 самых высококвалифицированных специалистов компании.

Какая связь с легендарными алмазами «Тавернье» и «Хоуп»?

Крупнейшим и самым известным камнем этого типа (ИИб) в истории считается «Голубой алмаз Тавернье» весом 115,16 карата, привезенный из Индии в 1650 году.

В результате обработки этого легендарного камня на свет появился знаменитый алмаз «Хоуп» (Хопе Диамонд), который сегодня хранится в музее Смитсоновского института в Вашингтоне. В разное время им владели короли Франции Людовик КсИВ, Людовик КсВ, Людовик КсВИ, король Великобритании Георг ИВ, а также известный ювелир Пьер Картье.

Найденный в Якутии голубой алмаз весом 2,74 карата, с одной стороны, научно доказал наличие камней с содержанием бора на Накинском месторождении, а с другой — претендует на место в самых элитных коллекциях мира.

АЛРОСАНакинское месторождениеголубой алмазалмаз Хоуп
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Индии семеро рабочих нашли алмаз стоимостью 52 тысячи долларовВ Индии семеро рабочих нашли алмаз стоимостью 52 тысячи долларов12 августа 16:39Трампу подарили уникальное кольцо с 321 бриллиантомТрампу подарили уникальное кольцо с 321 бриллиантом1 июля 10:17Трампу подарили уникальное золотое кольцо с 321 бриллиантомТрампу подарили уникальное золотое кольцо с 321 бриллиантом30 июня 13:15«В нашей обороне образуется брешь»: Германия прекратила поставки систем Патриот Киеву«В нашей обороне образуется брешь»: Германия прекратила поставки систем Патриот КиевуСегодня 14:14Неожиданный поворот от Рютте: он назвал сближение Путина и Трампа важнымНеожиданный поворот от Рютте: он назвал сближение Путина и Трампа важнымСегодня 14:09Итальянский почтальон собрал 2,7 тонны одноцентовых монет и стал местной легендойИтальянский почтальон собрал 2,7 тонны одноцентовых монет и стал местной легендойСегодня 14:03
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца