В Якутии найден редчайший природный голубой алмаз — в чем его уникальность и ценность?
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- На Накинском кимберлитовом поле в Якутии впервые в истории России был добыт природный голубой алмаз весом 2,74 карата ювелирного качества.
- Этот уникальный кристалл относится к типу ИИб, содержит в составе бор и обладает безупречной чистотой без каких-либо внутренних дефектов.
- Для огранки этого исторического камня и превращения его в мировой шедевр были мобилизованы 11 высококвалифицированных специалистов.
В истории горнодобывающей и ювелирной промышленности России произошло беспрецедентное событие: на Накинском кимберлитовом поле в Якутии был добыт первый природный голубой алмаз ювелирного качества.
Как сообщает пресс-служба компании «АЛРОСА», этот уникальный кристалл весом 2,74 карата вошел в историю как первый подтвержденный голубой алмаз, найденный на месторождениях страны. Специалисты называют эту находку настоящей сенсацией в мире геологии и ювелирного дела.
Почему этот камень считается одним из самых ценных в мире?
Найденный камень относится к категории алмазов типа ИИб. Его уникальность объясняется несколькими особенностями:
Редкость в 0,1 процента: Лишь 0,1 процента всех природных алмазов на Земле относятся к типу ИИб, и они входят в число самых дорогих и редких драгоценных камней планеты;
Наличие бора в составе кристалла: Свой необычный голубой цвет камень приобретает благодаря тому, что атомы бора замещают атомы углерода в его кристаллической решетке;
Абсолютная безупречность: Самое удивительное, что в этом кристалле отсутствуют какие-либо внутренние дефекты или примеси. Сочетание идеальной природной чистоты и редкого цвета многократно увеличивает его стоимость;
Над ним работают 11 мастеров: Для огранки этого исторического камня и превращения его в мировой шедевр были мобилизованы 11 самых высококвалифицированных специалистов компании.
Какая связь с легендарными алмазами «Тавернье» и «Хоуп»?
Крупнейшим и самым известным камнем этого типа (ИИб) в истории считается «Голубой алмаз Тавернье» весом 115,16 карата, привезенный из Индии в 1650 году.
В результате обработки этого легендарного камня на свет появился знаменитый алмаз «Хоуп» (Хопе Диамонд), который сегодня хранится в музее Смитсоновского института в Вашингтоне. В разное время им владели короли Франции Людовик КсИВ, Людовик КсВ, Людовик КсВИ, король Великобритании Георг ИВ, а также известный ювелир Пьер Картье.
Найденный в Якутии голубой алмаз весом 2,74 карата, с одной стороны, научно доказал наличие камней с содержанием бора на Накинском месторождении, а с другой — претендует на место в самых элитных коллекциях мира.
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