В Узбекистане произведен перерасчет коммунальных платежей на 22 млрд сумов в пользу 800 тысяч граждан

В Узбекистане была аннулирована крупная сумма необоснованной задолженности в пользу граждан, которые определенное время не проживали по месту основной прописки, обучались или работали за границей. Комитет по развитию конкуренции в результате масштабных проверок, проведенных совместно с профильными ведомствами, по всей республике восстановил права почти 800 тысяч граждан и в их пользу около 22 миллиардов сумов коммунальной задолженности были пересчитаны.

Как выяснилось, некоторые коммунальные предприятия начисляли платежи даже за пустующие квартиры, не учитывая фактическое положение дел с абонентами или своевременно не внося актуальные данные в систему.

Откуда взялись необоснованные платежи? Детали проверки

Анализ, проведенный Комитетом, выявил значительные расхождения в учете граждан, временно находящихся за рубежом, работающих, ищущих работу или обучающихся:

Диспропорция в оплате за вывоз мусора: За соответствующий период, когда услуги фактически не оказывались и лица не проживали в квартире, почти 800 тысячам граждан были необоснованно начислены платежи за вывоз бытовых отходов;

Оплата воды без счетчиков: В квартирах, где отсутствовали счетчики питьевой воды и фактически никто не проживал, около 100 гражданам были незаконно начислены долги;

Недостатки в базах данных: Во многих регионах базы данных абонентов не обновлялись, а количество граждан, выехавших с адреса или находящихся за границей, оставалось в списках по старым данным.

Порядок перерасчета задолженности: что говорит законодательство?

Согласно действующим нормативно-правовым актам, установлены четкие правила в случае изменения количества лиц, проживающих в квартире:

При наличии подтверждающих документов: Если представлены официальные документы, подтверждающие сокращение числа абонентов (штамп о выезде за границу, справка об обучении или лечении, временная регистрация и т.д.), задолженность полностью пересчитывается с даты изменения количества проживающих лиц ;

При отсутствии подтверждающих документов: Если у гражданина не сохранились такие документы, согласно действующему порядку, перерасчет осуществляется только за последние 3 месяца. Что изменится теперь? Предложения Комитета по конкуренции

Для предотвращения подобных проблем в будущем и исключения человеческого фактора Комитет по конкуренции выдвинул ряд важных инициатив перед профильными министерствами и ведомствами:

Прямая интеграция с миграционной базой:

Предложено интегрировать биллинговые системы всех коммунальных служб с базой данных миграции МВД. Это позволит системе автоматически определять, когда человек выехал за границу и вернулся; Ежемесячный автоматический перерасчет:

Для абонентов и членов их семей, находящихся за рубежом более 1 месяца, до их возвращения в Узбекистан была предложена инициатива по внедрению механизма автоматического ежемесячного перерасчетакоммунальных платежей.

Данные меры в будущем послужат предотвращению начисления необоснованных коммунальных долгов миллионам наших соотечественников, находящихся за рубежом, и их семьям.