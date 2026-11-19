В социальных сетях широко обсуждается новость о том, что в Узбекистане женщина родила мальчиков-близнецов во время своей 15-й беременности.

В видео, опубликованном одним из врачей, говорится, что у женщины до этого было четверо дочерей. Во время 15-й беременности она родила мальчиков-близнецов. Также в сообщении отмечается, что девять из её предыдущих беременностей были прерваны искусственным путем.

Эта новость вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей интернета. Одни поздравляют семью с рождением близнецов и желают малышам здоровья, другие критикуют многократное искусственное прерывание беременности.

Специалисты подчеркивают, что искусственное прерывание беременности, особенно если оно проводится без медицинского контроля, может представлять угрозу для здоровья женщины.

Случившееся вновь вывело в центр дискуссии вопросы планирования семьи, репродуктивного здоровья и принятия решений в семье.