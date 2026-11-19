В Китае произошло необычное событие, привлекшее внимание мира технологий. В городе Шэньчжэнь 151 гуманоидный робот одновременно исполнил танец, попав в Книгу рекордов Гиннесса. Таким образом, в стране был установлен новый мировой рекорд по массовому танцу с участием роботов.

Данное выступление было организовано в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), проходящего в Шэньчжэне. Десятки роботов, двигавшихся в гармонии друг с другом, привлекли внимание зрителей. Их синхронный танец еще раз продемонстрировал возможности современной робототехники.