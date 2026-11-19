В Китае 151 робот одновременно станцевал и установил мировой рекорд
В Китае произошло необычное событие, привлекшее внимание мира технологий. В городе Шэньчжэнь 151 гуманоидный робот одновременно исполнил танец, попав в Книгу рекордов Гиннесса. Таким образом, в стране был установлен новый мировой рекорд по массовому танцу с участием роботов.
Данное выступление было организовано в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), проходящего в Шэньчжэне. Десятки роботов, двигавшихся в гармонии друг с другом, привлекли внимание зрителей. Их синхронный танец еще раз продемонстрировал возможности современной робототехники.
Группу роботов возглавил гуманоидный робот Т800, разработанный китайской компанией ЭнгинеАИ. Специально запрограммированные устройства выполняли одинаковые движения в такт музыке.
Отмечается, что этот результат значительно превышает предыдущий рекорд. До этого рекорд по количеству одновременно танцующих роботов принадлежал 110 устройствам. Новое выступление увеличило этот показатель на 41 единицу.
Данная демонстрация оценивается как еще одно свидетельство достижений Китая в области робототехники и искусственного интеллекта.
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…