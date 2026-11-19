Объявлены цены на модели MacBook Pro М5 и М6
Стали известны цены на ноутбуки Apple MacBook Pro по состоянию на 19 ноября 2026 года. В список вошли модели с процессорами М5, М5 Pro, М5 Max и новейшим М6. На некоторые конфигурации также действуют скидки.
MacBook Pro М5, 14 дюймов (2025):
• 16/1 ТБ — 1870 долларов
• 24/1 ТБ — 2200 долларов
MacBook Pro М5 Pro, 14 дюймов (2026):
• 24/1 ТБ — 2320 долларов
• 48/1 ТБ — 3500 долларов
• 36/2 ТБ (М5 Max) — 3850 долларов
MacBook Pro М5 Pro, 16 дюймов (2026):
• 24/1 ТБ — 2630 долларов
• 48/1 ТБ — 3550 долларов
• 64/1 ТБ — 3900 долларов
• 36/2 ТБ (М5 Max) — 3850 долларов
• 48/2 ТБ (М5 Max) — 4550 долларов
MacBook Pro М6, 14 дюймов (2026):
• 32/1 ТБ — 2799 долларов
MacBook Pro М5 Pro, 16 дюймов (2026), дисплей ПроЛЭД КсДР:
• 24/1 ТБ — 3999 долларов
Цены меняются практически ежедневно. На некоторые модели установлены значительные скидки. Указанные цены актуальны на 19 ноября 2026 года.
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