Стали известны цены на ноутбуки Apple MacBook Pro по состоянию на 19 ноября 2026 года. В список вошли модели с процессорами М5, М5 Pro, М5 Max и новейшим М6. На некоторые конфигурации также действуют скидки.

MacBook Pro М5, 14 дюймов (2025):

• 16/1 ТБ — 1870 долларов

• 24/1 ТБ — 2200 долларов

MacBook Pro М5 Pro, 14 дюймов (2026):

• 24/1 ТБ — 2320 долларов

• 48/1 ТБ — 3500 долларов

• 36/2 ТБ (М5 Max) — 3850 долларов

MacBook Pro М5 Pro, 16 дюймов (2026):