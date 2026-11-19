В турецком городе Конья женщина, которая начала задыхаться из-за застрявшего в горле кусочка фундука, была спасена благодаря оперативной помощи полицейского. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает Хабертурк.

Как стало известно, во время прогулки в парке Гедавет кусочек ореха, который ела женщина, попал в дыхательные пути. Испытывая трудности с дыханием, она подбежала к ближайшему посту полиции и попросила о помощи.