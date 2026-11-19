В Турции полицейский спас женщину, у которой в горле застрял орех (видео)
В турецком городе Конья женщина, которая начала задыхаться из-за застрявшего в горле кусочка фундука, была спасена благодаря оперативной помощи полицейского. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает Хабертурк.
Как стало известно, во время прогулки в парке Гедавет кусочек ореха, который ела женщина, попал в дыхательные пути. Испытывая трудности с дыханием, она подбежала к ближайшему посту полиции и попросила о помощи.
Заметив ситуацию, полицейский Мехмет Паксой применил к женщине прием Геймлиха. В результате застрявший в дыхательных путях орех был извлечен, и женщина снова смогла свободно дышать.
Процесс спасения был зафиксирован камерами наблюдения на полицейском посту. Рассказывая о случившемся, полицейский отметил, что во время службы они проходят специальную подготовку по оказанию помощи в подобных чрезвычайных ситуациях.
Немного придя в себя, женщина поблагодарила сотрудников полиции.
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