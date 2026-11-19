Как сообщает издание Те Папер, инцидент произошел 8 ноября в одной из фотостудий города Чжэнчжоу провинции Хэнань. Невеста, назвавшая только свою фамилию Чжэн, в тот день впервые села верхом на лошадь.

В Китае свадебная фотосессия обернулась неожиданным приключением. Лошадь, на которой невеста позировала для снимков, внезапно сорвалась с места и унесла девушку на значительное расстояние. Жениху и команде фотографов пришлось бежать следом за животным.

Во время фотосессии мимо них пробежала собака породы бордер-колли. Лошадь бросилась вслед за собакой, унося на себе невесту. Жених, фотограф и сотрудники студии бросились в погоню, пытаясь остановить животное.

В конечном итоге сотрудникам удалось остановить лошадь, окликнув её. В результате инцидента невеста не пострадала. После этого пара продолжила фотосессию и завершила съемку.

По словам невесты, когда лошадь внезапно побежала, она сильно испугалась и крепко держалась, чтобы не упасть. Однако, оказавшись в безопасности, она вспомнила об этом случае как о захватывающем приключении и выразила желание в будущем научиться верховой езде.