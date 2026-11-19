В аэропорту китайского города Ухань 61-летняя женщина, впервые летевшая на самолете, перед вылетом бросила в сторону лайнера четыре монеты, чтобы привлечь удачу и обеспечить безопасность полета. Ее поступок привел к задержке рейса на 58 минут.

Инцидент произошел 16 ноября в международном аэропорту Тяньхэ в Ухане. Женщина собиралась лететь в город Санья на острове Хайнань вместе с семьей. Поднимаясь на борт с внуком на руках, она достала из кармана четыре монеты и бросила их.

Монеты пролетели через щель между дверью самолета и трапом и упали на летное поле. Экипаж, заметивший произошедшее, немедленно сообщил об этом. После этого подготовка к вылету была временно приостановлена, и около 10 технических специалистов провели проверку летного поля и двигателей самолета на наличие посторонних предметов.

Из-за поисковых и проверочных мероприятий рейс был задержан на 58 минут. Полиция аэропорта китайской провинции Хубэй приняла решение об административном аресте 61-летней женщины на пять суток за создание угрозы авиационной безопасности и нарушение порядка на воздушном транспорте.

Женщина заявила, что бросила монеты в надежде на безопасный полет, веря, что это принесет удачу. Полиция аэропорта предупредила, что бросание любых предметов в самолет или на прилегающую к нему территорию может создать серьезную опасность.