В поселке Уруша Амурской области России трое подростков напали на 63-летнюю женщину ради съемки видео для социальных сетей. Один из них пнул женщину, идущую с тростью, в спину, а остальные снимали происходящее на камеру.

Как сообщает прокуратура Амурской области, инцидент произошел 3 ноября 2026 года около 19:00 в поселке Уруша Сковородинского округа. По предварительным данным, двое подростков 13 и 14 лет, а также 15-летняя девушка заранее договорились совершить нападение на женщину.

Согласно договоренности, один из подростков пнул женщину в спину. От удара она упала. 15-летняя девушка снимала происходящее на мобильный телефон. На видео слышен смех окружающих.

После того как видеозапись инцидента распространилась в интернете 11 ноября, правоохранительные органы начали проверку. Полиция установила личности троих подростков, причастных к происшествию. Выяснилось, что пострадавшая — женщина 1963 года рождения, не имеющая постоянного места жительства.

Родители подростков были привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. С детьми и их родителями проводится профилактическая работа. Прокуратура области также начала проверку по данному факту.

Сообщается, что после инцидента женщина не обращалась в медицинские учреждения или полицию. Правоохранительные органы заявили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.