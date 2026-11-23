В Нарынском и Чустском районах Наманганской области пресечены факты незаконной продажи сжиженного газа, выделенного для нужд населения. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Как стало известно, в рамках комплексных оперативно-профилактических мероприятий «Безопасная и здоровая страна» сотрудниками областного УВД в двух районах были проведены оперативные рейды.

В частности, в присутствии понятых был проведен осмотр домовладения жителя Нарынского района 1984 года рождения. В ходе проверки выяснилось, что он занимался незаконной заправкой и продажей газовых баллонов, используя сжиженный газ, предназначенный для населения. 72 газовых баллона, находившихся в доме, были изъяты в установленном порядке.

Также стало известно, что житель Чустского района 1983 года рождения продавал сжиженный газ, выделенный для населения, по 5 тысяч сумов за каждый килограмм. Из его дома в качестве вещественных доказательств были изъяты 6 газовых баллонов и 480 килограммов сжиженного газа.

В настоящее время по данным фактам проводятся доследственные проверки.