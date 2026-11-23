«Ледяной человек» по имени Эци, живший около 5300 лет назад в Альпах и естественным образом сохранившийся во льдах, вновь привлек внимание ученых. На этот раз из микроорганизмов, обнаруженных в его мумифицированном теле, удалось приготовить закваску для хлеба.

Эци жил примерно в 3300 году до нашей эры. Его тело было найдено в 1991 году в Эцтальских Альпах, недалеко от границы Италии и Австрии. Эта находка, ставшая одной из самых известных древних мумий в Европе, на протяжении десятилетий служит основой для различных научных исследований.

Недавно ученые из научного центра Эурак Ресеарч в итальянском городе Больцано изучили микроорганизмы Эци. Исследователи проанализировали образцы, взятые с его кожи, внутренних органов, а также жидкости, образовавшиеся в результате таяния льда. В результате были выявлены несколько штаммов дрожжей, адаптированных к холодной среде.

Ученые попытались размножить эти микроорганизмы в лабораторных условиях и приготовить из них закваску для теста. Сначала ожидаемого результата достичь не удалось: дрожжи не могли адаптироваться к мучной среде. После этого исследователи в течение нескольких месяцев регулярно обновляли их, постепенно приучая к новым условиям.

Наконец, эксперимент завершился успешно: приготовленное тесто поднялось примерно за 24 часа. Ученые даже испекли из него хлеб на закваске. Один из участников проекта, микробиолог Мухаммед Сархан, хотя и оценил первоначальный результат положительно, отметил, что качество хлеба можно улучшить.

Исследователи обращают внимание на еще один важный аспект: предполагается, что найденные дрожжи — это не те микроорганизмы, которые были в теле Эци при жизни, а те, что попали в него из ледниковой среды уже после смерти. Генетический анализ указывает на их очень древнее происхождение.