Соперник Баходира Джалолова может измениться: Уайт заявил о готовности к бою с Уайлдером
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- Процесс поиска соперника для боя Деонтея Уайлдера, запланированного на 11 декабря, продолжается.
- После получения травмы Джей Опетайей, британский боксер Диллиан Уайт выступил в качестве претендента и заявил о готовности выйти на ринг при поступлении предложения.
- Ранее в числе кандидатов на бой против американского боксера также упоминался узбекский боксер Баходир Джалолов.
Соперник Деонтея Уайлдера на бой, который должен состояться 11 декабря, пока не определен. Ранее упоминалось имя Баходира Джалолова, который мог выйти на ринг против американского боксера. Теперь же в качестве претендента на этот бой выступил бывший британский боксер Диллиан Уайт. Уайт, давно желавший сразиться с Уайлдером, заявил, что немедленно согласится, если поступит предложение.
Диллиан Уайт готов сразиться с Уайлдером
Бывший обладатель титула временного чемпиона WBC Диллиан Уайт выразил готовность сразиться 11 декабря против бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.
Эта ситуация возникла после того, как Джей Опетайя получил травму во время тренировочного лагеря. В результате Уайлдер остался без соперника на запланированный бой.
Уайт готов воспользоваться этой возможностью. Издание Sky Sports приводит его слова.
«Если им нужен хороший бой, я готов. Я давно пытаюсь добиться боя с ним и всегда верил, что смогу победить его.
У него очень сильный удар, он мощный, быстрый и так далее. Но я думаю, что у меня есть необходимый психологический настрой для победы и стиль, который создаст ему проблемы», — сказал британский боксер.
«Пусть только скажут»: Уайт сообщил о своей готовности к бою
Диллиан Уайт отметил, что сейчас готовится к другому поединку. Этот бой должен состояться через неделю после потенциального столкновения с Уайлдером.
Поэтому боксер заявил, что находится в хорошей физической форме и имеет возможность выйти на ринг 11 декабря.
«Сейчас я готовлюсь к бою, который должен пройти через неделю после этого поединка. Поэтому я в хорошей физической форме. Если им нужно, я готов — пусть только скажут», — добавил Уайт.
Может ли Баходир Джалолов также стать соперником Уайлдера?
Примечательно, что до заявления Диллиана Уайта распространялись сообщения о том, что нашему соотечественнику Баходиру Джалолову также поступило предложение провести бой против Деонтея Уайлдера 11 декабря.
Таким образом, в числе потенциальных соперников бывшего американского чемпиона мира упоминаются имена узбекского боксера и опытного британского тяжеловеса.
Однако пока официально не объявлено, с кем именно будет драться Уайлдер. Будет ли принято предложение Диллиана Уайта или продолжатся переговоры с Баходиром Джалоловым — этот вопрос остается открытым.
Если кандидатуры Джалолова и Уайта действительно рассматриваются, то решение о следующем сопернике Уайлдера, естественно, вызывает большой интерес у любителей бокса.
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