Соперник Деонтея Уайлдера на бой, который должен состояться 11 декабря, пока не определен. Ранее упоминалось имя Баходира Джалолова, который мог выйти на ринг против американского боксера. Теперь же в качестве претендента на этот бой выступил бывший британский боксер Диллиан Уайт. Уайт, давно желавший сразиться с Уайлдером, заявил, что немедленно согласится, если поступит предложение.

Диллиан Уайт готов сразиться с Уайлдером

Бывший обладатель титула временного чемпиона WBC Диллиан Уайт выразил готовность сразиться 11 декабря против бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

Эта ситуация возникла после того, как Джей Опетайя получил травму во время тренировочного лагеря. В результате Уайлдер остался без соперника на запланированный бой.

Уайт готов воспользоваться этой возможностью. Издание Sky Sports приводит его слова.

«Если им нужен хороший бой, я готов. Я давно пытаюсь добиться боя с ним и всегда верил, что смогу победить его.

У него очень сильный удар, он мощный, быстрый и так далее. Но я думаю, что у меня есть необходимый психологический настрой для победы и стиль, который создаст ему проблемы», — сказал британский боксер.