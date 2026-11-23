Маурисио Почеттино потерпел тяжелое поражение в своем первом матче в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». Однако аргентинского специалиста разочаровала не только игра его команды, но и решения судей в двух ключевых эпизодах. Он назвал удаление Лени Йоро несправедливым и подчеркнул, что в начале встречи в ворота «МЮ» должен был быть назначен пенальти.

«Игра изменилась уже на 6-й минуте»

В 11-м туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Ливерпулю» со счетом 0:4. Этот матч стал первым испытанием для Почеттино в качестве главного тренера манкунианцев.

После игры аргентинский специалист в интервью телеканалу Sky Sports не скрывал своего разочарования результатом.

«Очень больно. Я разочарован. Главная проблема в том, что игра полностью изменилась уже на 6-й минуте.

Мы можем обсуждать и объяснять все что угодно, но ущерб уже нанесен», — сказал Почеттино.

Тренер отметил, что футболисты также тяжело переживают поражение. Он объяснил членам команды необходимость сохранять спокойствие. В то же время он признал, что на поле нужно быть более внимательными, принимать правильные решения и улучшать качество игры.