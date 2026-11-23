Почеттино раскритиковал судей после поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:4
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- Маурисио Почеттино в своем первом матче в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:4.
- Аргентинский специалист назвал решение судей об удалении Лени Йоро несправедливым и подчеркнул, что на 6-й минуте встречи должен был быть назначен пенальти в пользу команды.
- Тем не менее, тренер заявил, что берет на себя ответственность за поражение.
- Он отметил, что проанализирует ошибки команды и будет двигаться вперед.
Маурисио Почеттино потерпел тяжелое поражение в своем первом матче в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». Однако аргентинского специалиста разочаровала не только игра его команды, но и решения судей в двух ключевых эпизодах. Он назвал удаление Лени Йоро несправедливым и подчеркнул, что в начале встречи в ворота «МЮ» должен был быть назначен пенальти.
«Игра изменилась уже на 6-й минуте»
В 11-м туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Ливерпулю» со счетом 0:4. Этот матч стал первым испытанием для Почеттино в качестве главного тренера манкунианцев.
После игры аргентинский специалист в интервью телеканалу Sky Sports не скрывал своего разочарования результатом.
«Очень больно. Я разочарован. Главная проблема в том, что игра полностью изменилась уже на 6-й минуте.
Мы можем обсуждать и объяснять все что угодно, но ущерб уже нанесен», — сказал Почеттино.
Тренер отметил, что футболисты также тяжело переживают поражение. Он объяснил членам команды необходимость сохранять спокойствие. В то же время он признал, что на поле нужно быть более внимательными, принимать правильные решения и улучшать качество игры.
Почеттино выразил недовольство красной карточкой Йоро
Один из самых спорных моментов встречи произошел на 8-й минуте. Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро был удален с поля после столкновения с нападающим «Ливерпуля» Александром Исаком.
Почеттино заявил, что не согласен с этим решением. По его мнению, у Йоро не было намерения нарушать правила против соперника, а мяч уже двигался в сторону вратаря.
«Если мы пересмотрим повторы VAR, то увидим, что у Йоро не было никакого намерения сталкиваться с Исаком. Нападающий увидел, что мяч катится к вратарю, немного замедлился и упал.
Любой, кто играл в футбол, увидит, что в той ситуации не было красной карточки», — сказал тренер.
Почеттино также вспомнил эпизод на 6-й минуте
Аргентинский специалист не ограничился только удалением Йоро. Он также подчеркнул, что в первые минуты встречи в пользу «Манчестер Юнайтед» должен был быть назначен пенальти.
Почеттино сравнил эпизод с участием Джейка и Мбемо с ситуацией, в которой был удален Йоро. По его мнению, судьи подошли к этим двум случаям с разными критериями.
«Теперь давайте вернемся на две минуты назад. Разве эпизод на 6-й минуте с участием Джейка и Мбемо не похож на этот? Если сравнить эти два эпизода, то пенальти должен был быть назначен, не так ли?
Если бы мы забили гол на 6-й минуте, сейчас мы говорили бы совсем о другой теме», — сказал Почеттино.
«Я пришел сюда, чтобы взять на себя ответственность»
Тем не менее, Почеттино заявил, что не намерен возлагать ответственность за поражение только на судей. Он подчеркнул необходимость признавать и недостатки команды.
«Иногда нужно брать ответственность на себя. Я пришел сюда, чтобы взять на себя ответственность и двигаться вперед.
Я не могу изменить то, что произошло. Всегда важно проявлять уважение. Но я должен защищать свой клуб и говорить то, что чувствую», — сказал он.
Из слов Почеттино видно, что новая эра в «Манчестер Юнайтед» началась для него непросто. Но тренер намерен проанализировать причины поражения, исправить ошибки и вести команду вперед.
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