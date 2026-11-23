Действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу на пресс-конференции в Женеве открыто заявил о своей цели. Индийский гроссмейстер сказал, что приехал не для того, чтобы защищать титул чемпиона мира, а для того, чтобы завоевать его вновь. Теперь на его пути стоит молодая звезда Узбекистана Жавохир Синдаров.

Гукеш хочет увезти чемпионскую корону в Индию

Во Дворце Наций ООН в Женеве состоялась официальная пресс-конференция перед матчем за звание чемпиона мира 2026 года между Жавохиром Синдаровым и Гукешем Доммараджу.

На ней действующий чемпион мира, индийский гроссмейстер Гукеш ответил на вопросы журналистов. По его словам, его главная цель не ограничивается сохранением чемпионского титула. Гукеш хочет еще раз доказать свой статус чемпиона мира и увезти чемпионскую корону в Индию.

Один из журналистов спросил, сложнее ли защищать титул, чем завоевывать его впервые. Индийский шахматист дал на этот вопрос короткий, но решительный ответ.