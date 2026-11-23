Что сказал Гукеш перед матчем с Синдаровым? Ответ привлек внимание шахматных болельщиков
Действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу на пресс-конференции в Женеве открыто заявил о своей цели. Индийский гроссмейстер сказал, что приехал не для того, чтобы защищать титул чемпиона мира, а для того, чтобы завоевать его вновь. Теперь на его пути стоит молодая звезда Узбекистана Жавохир Синдаров.
Гукеш хочет увезти чемпионскую корону в Индию
Во Дворце Наций ООН в Женеве состоялась официальная пресс-конференция перед матчем за звание чемпиона мира 2026 года между Жавохиром Синдаровым и Гукешем Доммараджу.
На ней действующий чемпион мира, индийский гроссмейстер Гукеш ответил на вопросы журналистов. По его словам, его главная цель не ограничивается сохранением чемпионского титула. Гукеш хочет еще раз доказать свой статус чемпиона мира и увезти чемпионскую корону в Индию.
Один из журналистов спросил, сложнее ли защищать титул, чем завоевывать его впервые. Индийский шахматист дал на этот вопрос короткий, но решительный ответ.
«Я приехал сюда не для того, чтобы что-то защищать. Я здесь, чтобы завоевать титул заново», — сказал Гукеш.
Синдарова ждет тяжелое испытание против действующего чемпиона мира
Это заявление Гукеша показывает, насколько серьезны его цели в Женеве. Однако для реализации планов действующего чемпиона ему предстоит преодолеть барьер в лице Жавохира Синдарова.
Узбекский гроссмейстер получил право бороться за звание чемпиона мира благодаря успешному выступлению на турнире претендентов. Теперь он сразится с действующим чемпионом за самый престижный трофей в шахматном мире.
Ранее Синдаров оценивал шансы как 50 на 50. По его мнению, в долгом и сложном матче, состоящем из 14 партий, возможен любой исход.
Когда начнется матч за звание чемпиона мира?
Матч за звание чемпиона мира между Жавохиром Синдаровым и Гукешем Доммараджу начнется 24 ноября в 19:00 по ташкентскому времени.
Поединок пройдет в районе Колиньи недалеко от швейцарского города Женева, в музее Фондатион Мартин Бодмер. Шахматисты будут соревноваться в классическом формате из 14 партий.
Если после основных партий счет останется равным, 12 декабря будут организованы тай-брейки. Последняя классическая партия запланирована на 11 декабря.
Теперь шахматных болельщиков интересует один главный вопрос: увезет ли Гукеш чемпионскую корону в Индию или Жавохир Синдаров откроет новую страницу в истории узбекских шахмат?
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