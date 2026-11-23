Объявленные на «Chini Bozor» скидки привлекли огромное количество покупателей. Желание приобрести товары по низким ценам привело к наплыву людей на рынок, что вызвало сильную давку.

На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как покупатели устремляются к прилавкам, а привычный торговый процесс нарушен из-за большого скопления людей.

Поток покупателей, стремящихся воспользоваться скидками, оказался настолько велик, что возможности совершать покупки в спокойной обстановке практически не осталось. В результате на рынке возникла беспорядочная ситуация.

Стремление сэкономить собрало множество людей в одном месте, однако возникшая из-за скидок суматоха доставила покупателям немало неудобств.