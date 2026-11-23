Жизненный путь 95-летней Мукимтош-она, проживающей в селе Лангар Чиракчинского района Кашкадарьинской области, привлекает внимание многих. По ее словам, всех восьмерых своих детей она родила дома и ни разу не обращалась в родильный дом.

Сегодня она является любящей бабушкой более 50 внуков и более 100 правнуков. В ее доме часто проходят торжества, и радостные события сменяют друг друга.

По словам долгожительницы, в этом сезоне она женила четверых внуков и выдала замуж правнучку.