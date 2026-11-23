95-летняя жительница Узбекистана родила 8 детей дома
Жизненный путь 95-летней Мукимтош-она, проживающей в селе Лангар Чиракчинского района Кашкадарьинской области, привлекает внимание многих. По ее словам, всех восьмерых своих детей она родила дома и ни разу не обращалась в родильный дом.
Сегодня она является любящей бабушкой более 50 внуков и более 100 правнуков. В ее доме часто проходят торжества, и радостные события сменяют друг друга.
По словам долгожительницы, в этом сезоне она женила четверых внуков и выдала замуж правнучку.
«В этом сезоне я женила четверых внуков и выдала замуж правнучку», — говорит Мукимтош-она.
Младший сын женщины рассказал, что ему сейчас 54 года, а самому старшему ребенку в семье исполнилось 72 года.
Мукимтош-она также отмечает, что ее имя выбрала мать. Она была единственной дочерью в семье. Кроме того, 3–4 ее брата также прожили более 90 лет.
Жизнь женщины в окружении большой и дружной семьи, детей и потомков служит примером для многих. Пользователи социальных сетей также желают ей долгих лет жизни, крепкого здоровья и семейного благополучия.
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