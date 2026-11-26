Каршинский клуб «Насаф» в очередном туре Лиги чемпионов АФК-2 на своем поле обыграл бахрейнскую команду «Аль-Халидия» со счетом 1:0. После матча главный тренер «драконов» Рузикул Бердыев принял участие в пресс-конференции, где подробно ответил на вопросы об анализе игры, отсутствии системы VAR в турнире, а также о будущем основного вратаря команды Абдувахида Нематова.

«В последних 4 матчах мы побеждали за счет активности во втором тайме»

Специалист отметил, что бахрейнцы приехали в Карши довольно свежими после 10-дневного перерыва и усилили давление в конце игры за счет вышедших на замену футболистов:

Впечатления от игры: Несмотря на то, что хозяева не смогли реализовать некоторые моменты в контратаках, самое главное — были добыты необходимые 3 очка.

Преимущество во втором тайме: В первом тайме соперники были физически свежи, поэтому прорвать оборону было сложно. «Насаф» во всех последних 4 матчах побеждал именно за счет хороших действий во втором тайме, а в этот раз после гола игроки больше сосредоточились на удержании счета.

Отсутствие системы VAR и спорная ситуация на последних минутах

На последней минуте встречи судья не обратил внимания на эпизод, когда защитник гостей, казалось, отдал пас ногой своему вратарю. Рузикул Бердыев выразил свое недовольство по этому поводу:

«Мне тоже так показалось. К сожалению, VAR на турнире не работает. Важность VAR в сегодняшней игре доказана еще раз. Не только мое мнение, но и мнение всех на стадионе заключалось в том, что был умышленный пас назад — вратарю. Почему-то судья оставил это без внимания. А почему в таком турнире нет VAR, нужно спрашивать у представителей АФК», — сказал Рузикул Бердыев.

Перейдет ли Абдувахид Нематов в зарубежный клуб?

На пресс-конференции также были прояснены сообщения в социальных сетях о возможном переходе вратаря Абдувахида Нематова в зарубежный чемпионат. Тренер сообщил, что не будет удерживать голкипера, если поступит серьезное предложение из сильного чемпионата:

«Если поступит предложение из сильного чемпионата с высокими целями, я больше не буду препятствовать. Он должен стать легионером, он этого достоин. Он сослужил нам огромную службу, внес достойный вклад в успехи "Насафа". Если он решит уйти, мы пожелаем ему только удачи и доброго пути. Но я нигде не читал, в какую именно команду он уходит — не все, что пишут, оказывается правдой», — сказал Рузикул Бердыев.

Основные тезисы пресс-конференции

Направление Позиция и выводы Рузикула Бердыева Победа над «Аль-Халидией» (1:0) В тяжелой игре против опытного соперника, который отдыхал 10 дней, были взяты важные 3 очка Спорные судейские моменты На последней минуте соперник умышленно отдал пас вратарю, но отсутствие VAR на турнире подводит Будущее Абдувахида Нематова Если будет официальное предложение от сильного зарубежного клуба с высокими целями, ему пожелают доброго пути

Как вы считаете, готов ли Абдувахид Нематов продолжить карьеру в более сильном зарубежном чемпионате и какая лига ему больше подходит?

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