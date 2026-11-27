Сиамским близнецам, разделенным в ходе уникальной хирургической операции в Ташкенте в октябре 2025 года, исполнился год. Операция по разделению младенцев, родившихся значительно раньше срока и с очень низким весом, была успешно проведена узбекскими врачами.

Сложную хирургическую операцию возглавил руководитель Центра неонатальной хирургии при Республиканском перинатальном центре, профессор Бахтиёр Эргашев.

Младенцы были помещены на операционный стол всего через 9 часов после рождения. В результате пятичасового вмешательства сиамские близнецы были успешно разделены.

Данная хирургическая операция имеет особое значение из-за своей сложности и экстренного характера. По имеющимся данным, она была признана одной из самых срочных операций, проведенных в мировой медицине за последние 25 лет.