В Ташкенте расследуется дело женщины, впавшей в тяжелое состояние после кесарева сечения

·54·Общество
В Ташкенте расследуется дело женщины, впавшей в тяжелое состояние после кесарева сечения

В социальных сетях распространились сообщения о том, что в Учтепинском районе Ташкента женщина находится в коме уже шесть месяцев после операции кесарева сечения. Главное управление здравоохранения города Ташкента предоставило официальную информацию по данному инциденту.

По данным управления, 24 апреля 2026 года гражданка М.М. на 38-й неделе беременности обратилась в межрайонный перинатальный центр №9 города Ташкента с жалобами на сильные боли в нижней части живота и поясничной области. Она была госпитализирована в родильное отделение.

В процессе родов женщине была проведена эпидуральная анестезия. После этого у нее резко упало артериальное давление, периферический пульс не определялся, а сердечная деятельность остановилась.

Врачи незамедлительно провели сердечно-легочную реанимацию. После восстановления сердечной деятельности была выполнена операция кесарева сечения, на свет появился живой мальчик.

В связи с тем, что у женщины наблюдались высокий спинальный блок, падение артериального давления и гипоксия — кислородное голодание организма, она долгое время находилась на искусственной вентиляции легких.

Пациентка находилась на лечении в реанимационном отделении перинатального центра с 24 по 27 апреля. Позже на реанимобиле она была переведена в нейрореанимационное отделение Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Согласно заключению служебной проверки, проведенной Главным управлением здравоохранения города Ташкента, медицинская помощь пациентке была оказана в соответствии с действующими национальными клиническими протоколами. Управление оценило возникший высокий спинальный блок как одно из редких анестезиологических осложнений.

В то же время, в целях правовой оценки всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время прокуратурой Учтепинского района продолжаются доследственные проверочные мероприятия.

Главное управление здравоохранения города ТашкентаУчтепинский районОперация кесарева сеченияРеспубликанский научный центр экстренной медицинской помощи
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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