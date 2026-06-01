Неймар стал «героем» матча, даже не выйдя на поле (видео)

·153·Спорт
Неймар стал «героем» матча, даже не выйдя на поле (видео)
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На зеленых полях продолжаются захватывающие футбольные баталии. Товарищеский матч между сборными Бразилии и Панамы завершился разгромной победой «пентакампеонов» со счетом 6:2. Однако после финального свистка все внимание приковал к себе человек, который не провел на поле ни минуты! Речь идет о любимце миллионов — Неймаре.

Сомневаетесь, что бразильская легенда по-прежнему король мирового футбола? Оставайтесь с нами: мы расскажем о том, как соперники забыли о поражении, чтобы поприветствовать звезду, вспомним знаковые моменты на «Маракане» и раскроем планы форварда перед чемпионатом мира!

Магия и смирение на газоне «Мараканы»

Знаменитый нападающий, вернувшийся в родной клуб «Сантос», продолжает восстановление после тяжелой травмы. По этой причине он не был включен в заявку на матч против Панамы и наблюдал за игрой с трибун. Однако после финального свистка Неймар вышел на поле легендарного стадиона «Маракана», чтобы поблагодарить болельщиков. В эти секунды стало ясно, насколько огромны его авторитет и популярность в мире.

Игроки сборной Панамы, которые должны были горевать из-за поражения, не смогли сдержать эмоций:

Звездная очередь: Панамские футболисты, полностью забыв о крупном счете, окружили бразильского волшебника, чтобы сделать памятные фото. В один миг почти вся команда соперника выстроилась в очередь за селфи с Неймаром. Очевидно, никто не хотел упускать шанс оказаться рядом с одним из величайших игроков своего поколения.

Искренняя улыбка и моменты ностальгии

Сам Неймар отнесся к такому вниманию и уважению очень спокойно и искренне. С улыбкой на лице он обнимал каждого соперника и с удовольствием фотографировался. По приподнятому настроению звезды было видно, что такой теплый прием очень приятен форварду, который из-за проблем со здоровьем долгое время оставался вне сборной.

Тот факт, что Неймар приковывает к себе все внимание, даже не играя, имеет символическое значение для бразильского футбола. Его ждут не только болельщики на трибунах, но и партнеры по команде.

Текущее состояние игрока

Основная цель

Ожидаемый результат

Проходит восстановление по индивидуальному плану в «Сантосе».

Полное излечение от травмы и выход на пик спортивной формы.

Чемпионат мира 2026 вернуться в строй в качестве лидера команды до начала турнира.

Да, он настоящий футбольный гений, и его возвращение станет большим праздником для всего мира. Как вы думаете, сможет ли Неймар привести Бразилию к чемпионству на предстоящем мундиале?

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НеймарСборная БразилииМараканаФутболЧемпионат Мира
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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