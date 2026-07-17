Требования к заявкам на Грин Кард будут ужесточены

·64·Мир
Требования к заявкам на Грин Кард будут ужесточены

В США ужесточаются требования к заявителям на получение Грин Кард. Ожидается, что новый порядок вступит в силу с 18 сентября. Согласно ему, будет проводиться отдельная оценка вероятности того, что заявитель в будущем станет зависимым от государственной социальной помощи.

При рассмотрении заявки будут учитываться факты пользования лицом государственной социальной помощью, его возраст, состояние здоровья и семейное положение. Также будут оцениваться доходы, имущество, финансовые возможности, образование, профессия и опыт работы.

Если будет сделан вывод о том, что заявитель может нуждаться в государственной помощи в будущем, в выдаче Грин Кард может быть отказано. Такая оценка будет проводиться индивидуально по каждой заявке.

Данный порядок связан с правилом, которое в США называют «публик чарге» (общественное бремя). Оно предусматривает оценку способности лица, запрашивающего право на постоянное проживание, обеспечивать себя финансово.

Green CardСШАСоциальная помощьPublic chargeИммиграцияЗаявление
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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