В Ташкенте пресечен оборот 3,2 кг наркотических средств

В Ташкенте в ходе оперативных мероприятий «Безопасная и здоровая страна» было выявлено несколько случаев, связанных с торговлей наркотиками. Сотрудники СГБ и ГУВД пресекли оборот более 3,2 кг наркотических средств в столице.

В Бектемирском районе были задержаны двое ранее судимых граждан 1998 года рождения. В ходе проверки автомобиля Gentra и арендованной квартиры были обнаружены 1,2 кг героина, 100 граммов мефедрона, а также электронные весы и упаковочные материалы.

В Шайхантахурском и Алмазарском районах были задержаны еще трое участников преступной сети. Сообщается, что они родились в 1980–1985 годах. В ходе обысков в жилых помещениях и автомобилях было изъято более 1,8 кг гашиша и 46 граммов опия.

По имеющимся данным, все задержанные ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время проводятся следственные действия.