Чудо нейротехнологий: парализованный мужчина начал двигать руками спустя шесть лет

На стыке медицины и высоких технологий произошел грандиозный прорыв: благодаря нейроинтерфейсу нового поколения человек, полностью парализованный, восстановил не только способность двигаться, но и чувствовать. Это достижение открывает новую надежду для миллионов пациентов, лишившихся подвижности из-за травм спинного мозга. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Кит Томас, житель штата Нью-Йорк, был парализован ниже шеи в результате несчастного случая в 2020 году. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Натуре Медикине, ученым удалось восстановить разорванные связи в нервной системе путем имплантации специальных микрочипов в его мозг. Эта технология позволяет передавать сигналы от мозга напрямую к мышцам.

Цифровой мост между мозгом и мышцами

Принцип работы системы крайне сложен: имплантированные электроды считывают намерение пациента совершить движение и, минуя поврежденный спинной мозг, отправляют команду на датчики в запястьях. В то же время сенсоры на кончиках пальцев возвращают тактильные ощущения обратно в мозг, что позволяет пациенту чувствовать предмет, который он держит.

После 35 недель интенсивных тренировок сила в правой руке Томаса увеличилась на 86 процентов, а в левой — на 62 процента. Он достиг уровня, позволяющего самостоятельно выполнять повседневные действия, такие как питье воды из стакана, прием пищи и даже вытирание лица. Самое главное, он научился осторожно обращаться даже с хрупкими предметами.

Неожиданное биологическое восстановление

Самым удивительным аспектом исследования стало то, что технология не просто осталась механическим помощником, а начала перестраивать нервную систему пациента. Ученые отмечают, что благодаря методу одновременной стимуляции мозга и спинного мозга у Томаса частично восстановилась чувствительность в правом запястье.

Это означает, что даже при выключенном нейроинтерфейсе пациент продолжает чувствовать свое тело. Такой результат — редкое явление в современной медицине, доказывающее, что нервные волокна могут восстанавливаться даже после длительного паралича.

Хотя сейчас эта технология находится на стадии клинических испытаний, специалисты планируют в будущем внедрить ее для широкого применения. Если этот метод продолжит доказывать свою эффективность, может появиться возможность восстановить подвижность не только рук, но и ног. Это станет революционным шагом, который в корне изменит жизнь людей, прикованных к инвалидным коляскам.