Соперник Узбекистана Колумбия одержала победу в товарищеском матче

·552·Спорт
Соперник Узбекистана Колумбия одержала победу в товарищеском матче
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По мере приближения ЧМ-2026, который пройдет на полях США, Канады и Мексики, процесс подготовки наших соперников по групповому этапу находится в центре внимания узбекских футбольных болельщиков. В частности, известный представитель Южной Америки — сборная Колумбии, попавшая в один квартет с нашей национальной командой, приняла дома одного из неуступчивых представителей Северной Америки — сборную Коста-Рики.

В интересном и напряженном матче, прошедшем на великолепном стадионе «Estadio Nemesio Camacho» в Боготе, хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:1. В составе колумбийцев голами отметились Sanchez, Diaz и Suarez, а автором единственного гола престижа у гостей стал Soto.

Ниже вы можете ознакомиться с подробным протоколом этого контрольного матча и составами команд:

Товарищеский матч

Колумбия — Коста-Рика 3:1

  • 6 июня. Богота. Стадион «Estadio Nemesio Camacho».

  • Голы: Sanchez 17, Diaz 23, Suarez 81 — Soto 33.

  • Состав Колумбии: Vargas, Arias, Sanchez, Ditta, Mojica, Rios, Puerta, Gomez, Carrascal, Diaz, Hernandez.

Планы на будущее: Стоит отметить, что перед мундиалем сборная Колумбии проведет свой следующий контрольный матч против одного из сильных представителей Азии — сборной Иордании. Встреча запланирована на 8 июня и ожидается, что она станет своеобразной репетицией для колумбийцев перед игрой с нашими представителями.

После этого, 18 июня, колумбийцы начнут свой официальный путь на чемпионате мира захватывающим матчем против сборной Узбекистана. Желаем подопечным Fabio Cannavaro больших побед в противостоянии с сильными соперниками на предстоящем историческом турнире!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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