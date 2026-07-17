OpenAI представила свое первое устройство: клавиатура Кодекс Микро поступила в продажу

Компания OpenAI, совершившая революцию в мире искусственного интеллекта, неожиданно вышла на рынок аппаратного обеспечения. В то время как многие эксперты ожидали от компании умный гаджет или смартфон, команда Сэма Альтмана представила компактную механическую клавиатуру под названием Кодекс Микро, предназначенную для программистов. Это устройство стало первым серьезным шагом компании за пределы программного обеспечения к созданию экосистемы физических продуктов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Клавиатура Кодекс Микро была разработана в сотрудничестве с брендом Ворк Лудер и ориентирована в первую очередь на специалистов, пишущих код на платформе OpenAI и работающих с агентами искусственного интеллекта. По данным иксбт.ком, этот аксессуар — не просто клавиатура, а пульт управления, максимально ускоряющий взаимодействие с системой Кодекс AI.

Технические возможности и дизайн

Устройство оснащено 13 механическими клавишами, шесть из которых имеют специальную систему подсветки. Эти индикаторы меняют цвет в зависимости от состояния агентов искусственного интеллекта, позволяя пользователю визуально контролировать процесс. Также на клавиатуре имеется вращающийся регулятор, с помощью которого можно настраивать вычислительную мощность системы Кодекс. Специальный джойстик служит для управления сложными процессами, такими как рефакторинг кода или отладка (дебуггинг).

Пользователи могут назначать различные команды на клавиши в зависимости от своих потребностей. Например, принятие или отклонение кода, предложенного искусственным интеллектом, запуск нового чата или активация функции голосового ввода осуществляются одним нажатием кнопки. В комплект входят 32 сменных колпачка для клавиш (кейкапс), что помогает адаптировать устройство под личный стиль работы.

Цена и планы на будущее

Кодекс Микро в настоящее время выпущена ограниченным тиражом по цене 230 долларов. Устройство подключается через Bluetooth и USB-C и полностью работает в операционных системах Windows и macOS. Представители OpenAI отмечают, что, учитывая превращение платформы Кодекс из инструмента для программирования в комплексное средство повышения продуктивности, спрос на подобные аппаратные решения будет только расти.

Стоит отметить, что это не единственный аппаратный проект OpenAI. По сообщению Bloomberg, компания совместно с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом и его стартапом ЛовеФром работает над портативным гаджетом с искусственным интеллектом без экрана. Ожидается, что это загадочное устройство будет включать функции управления умным домом, мультимедиа и ИИ-собеседника.

Для программистов и любителей технологий эта новость означает переход культуры работы с искусственным интеллектом на новый уровень. Хотя на данный момент устройство продается только через официальный сайт, несомненно, что в будущем подобное специализированное оборудование будет играть важную роль в повышении производительности труда.