Ближний Восток в огне: США нанесли удары по Ирану шестую ночь подряд

Вооруженные силы США нанесли очередные крупные военные удары по ряду стратегических и инфраструктурных объектов на территории Ирана. В то время как Вашингтон заявляет, что эти атаки направлены на ослабление военного потенциала Ирана, Тегеран в ответ сообщил о нанесении ударов по американским военным объектам в регионе.

Zamin.уз представляет подробности этого конфликта, который еще сильнее разжег пламя войны между двумя государствами.

Шестая ночь: география ударов и потери среди мирного населения

Согласно данным Центрального командования США (КЭНТКОМ), новые авиаудары начались 16 июля, и это стало шестой ночной военной операцией подряд, проведенной США на территории Ирана.

Хотя военные заявляют, что целью ударов является ограничение боевых возможностей Ирана, иранский государственный телеканал Пресс ТВ утверждает, что удары нанесли серьезный ущерб не только военной, но и гражданской инфраструктуре.

Поврежденные и атакованные объекты:

Мосты: Разрушены три важных моста в провинции Хормозган.

Жилые районы: Удары пришлись по жилым кварталам города Бендер-Аббас.

Энергетика: Целью стала электрическая подстанция, расположенная на острове Киш в Персидском заливе.

Аэропорты: Ракеты упали вблизи аэропортов Бендер-Аббаса и Ираншехра.

Окрестности ядерного объекта: Сообщается о мощных взрывах в окрестностях города Бушер, где расположена единственная в Иране гражданская атомная электростанция.

Потери: По предварительным данным иранской стороны, в результате этих атак погибло не менее 3 человек, еще 15 граждан получили ранения различной степени тяжести.

Ответный удар Тегерана: под прицелом база США в Бахрейне

После атак Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в сотрудничестве с армией страны начал ответную операцию против военных объектов США, расположенных в регионе Ближнего Востока.

Как сообщает информационное агентство Тасним со ссылкой на военные источники:

Иранские ударные дроны нанесли удар по авиабазе Сахир, расположенной в Бахрейне .

В результате атаки целями стали американские военные вертолеты и разведывательные самолеты на базе.

На фоне этих столкновений соседние государства также были приведены в состояние боевой готовности. В частности, армия Кувейта заявила о мобилизации своих систем противовоздушной обороны для перехвата иранских ракет и дронов. Власти Бахрейна активировали в стране сирены тревоги.

Крах мирного договора: хронология событий

Как краткосрочный мир между двумя странами превратился в вооруженный конфликт, можно увидеть в следующей таблице:

Дата Событие 17 июня Между США и Ираном было подписано рамочное соглашение о прекращении боевых действий и снятии блокады Ормузского пролива. 25 июня Иранский дрон атаковал гражданский танкер, следовавший через Ормузский пролив. В ответ на это США нанесли по Ирану первые удары. 8 июля На саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп объявил, что меморандум о взаимопонимании с Ираном утратил свою силу. 13 июля Дональд Трамп заявил, что США полностью взяли под свой контроль Ормузский пролив. 16 июля США нанесли по Ирану шестую крупную серию авиаударов за ночь.

Позиция Дональда Трампа и будущие угрозы

Позиция президента США Дональда Трампа остается крайне жесткой. Он открыто заявил, что военное давление будет продолжаться до тех пор, пока Тегеран не примет условия нового соглашения:

«Пока Иран не согласится на предложенное нами новое мирное соглашение, наши атаки не прекратятся. При необходимости мы продолжим наносить удары не только по военным объектам, но и по их электростанциям и мостам», — заявлял глава Белого дома в своих выступлениях.

В настоящее время обе стороны заявляют о нанесении друг другу серьезного ущерба, однако эти данные пока не подтверждены независимыми международными источниками. Ситуация обостряется с каждым часом, и угроза полномасштабной войны в регионе возрастает.