Сборные Норвегии и Турции одержали крупные победы

·182·Спорт
Сборные Норвегии и Турции одержали крупные победы
Аудиоверсия

По мере приближения старта ЧМ-2026, к которому прикованы взгляды всего мира, захватывающие товарищеские матчи национальных сборных дарят футбольным болельщикам настоящий праздник. Вчера вечером ряд сильных европейских команд также проверили свои силы перед предстоящим крупным турниром.

В частности, в скандинавском дерби сборная Норвегии на своем поле в Осло принимала принципиального соперника — сборную Швеции. В матче наблюдалось полное доминирование хозяев, и встреча завершилась уверенной победой норвежцев со счетом 3:1. В составе норвежцев отличился нападающий Jørgen Strand Larsen, оформивший дубль, а еще один гол на счету талантливого полузащитника Antonio Nusa. Единственный ответный мяч шведов забил их ведущий форвард Alexander Isak.

В другом захватывающем матче сборная Турции встретилась с Северной Македонией. Турецкие «султаны» на протяжении всей игры не оставили сопернику шансов, одержав крупную победу со счетом 4:0. Подопечные Vincenzo Montella — Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Arda Güler и Barış Alper Yılmaz — поразили ворота соперника и записали голы на свой счет.

Ниже вы можете ознакомиться с подробным протоколом этих интересных товарищеских матчей:

Товарищеские матчи

Норвегия — Швеция 3:1

  • Голы: Strand Larsen 9, 37, Antonio Nusa 18 — Alexander Isak 76.

Турция — Северная Македония 4:0

  • Голы: Orkun Kökçü 2, Kenan Yıldız 16, Arda Güler 53, Barış Alper Yılmaz 70.

Общий вывод: Данные контрольные игры показали, что сборные Норвегии и Турции подошли к предстоящему чемпионату мира в отличной атакующей и боевой форме. Такая активность в линии нападения свидетельствует о том, что на мундиале эти команды станут серьезной угрозой для своих соперников. Желаем обеим сборным удачи в предстоящих официальных матчах!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Трансферная стоимость Абдукодир Хусанова достигла 50 миллионов евроСегодня, 12:43Сможет ли Гарри Кейн установить исторический рекорд на ЧМ-2026?Сегодня, 12:35Гарри Кейн получил собственную восковую фигуру в музее мадам Тюссо в ЛондонеСегодня, 11:55Звезда «Баварии» Леннарт Карл рассказал о своих кумирах и Лионеле МессиСегодня, 11:37Трансферная стоимость Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» выросла до 50 миллионов евроСегодня, 11:26Челси установил цену на Марка Кукурелью: Реал Мадрид и Барселона в гонкеСегодня, 10:39
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Эвертон» против «Манчестер Сити»: объявлен рейтинг Хусанова
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»