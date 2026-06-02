Сборные Норвегии и Турции одержали крупные победы

По мере приближения старта ЧМ-2026, к которому прикованы взгляды всего мира, захватывающие товарищеские матчи национальных сборных дарят футбольным болельщикам настоящий праздник. Вчера вечером ряд сильных европейских команд также проверили свои силы перед предстоящим крупным турниром.

В частности, в скандинавском дерби сборная Норвегии на своем поле в Осло принимала принципиального соперника — сборную Швеции. В матче наблюдалось полное доминирование хозяев, и встреча завершилась уверенной победой норвежцев со счетом 3:1. В составе норвежцев отличился нападающий Jørgen Strand Larsen, оформивший дубль, а еще один гол на счету талантливого полузащитника Antonio Nusa. Единственный ответный мяч шведов забил их ведущий форвард Alexander Isak.

В другом захватывающем матче сборная Турции встретилась с Северной Македонией. Турецкие «султаны» на протяжении всей игры не оставили сопернику шансов, одержав крупную победу со счетом 4:0. Подопечные Vincenzo Montella — Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Arda Güler и Barış Alper Yılmaz — поразили ворота соперника и записали голы на свой счет.

Ниже вы можете ознакомиться с подробным протоколом этих интересных товарищеских матчей:

Товарищеские матчи

Норвегия — Швеция 3:1

Голы: Strand Larsen 9, 37, Antonio Nusa 18 — Alexander Isak 76.

Турция — Северная Македония 4:0

Голы: Orkun Kökçü 2, Kenan Yıldız 16, Arda Güler 53, Barış Alper Yılmaz 70.