По мере приближения старта ЧМ-2026 главные тренеры стран-участниц уже сформировали списки сильнейших футболистов, которые будут защищать честь своих стран на мировом первенстве. Очередное официальное заявление сделала одна из самых боевых и неуступчивых команд Южной Америки — национальная сборная Парагвая.

Наставник парагвайцев выбрал для важных матчей за океаном самых опытных игроков, находящихся в отличной спортивной форме. В состав вошли известные звезды, выступающие в местных клубах, ведущих командах Южной Америки и европейских грандах.

Представляем вашему вниманию полный и официальный состав сборной Парагвая на мундиаль:

Вратари

Стабильность на линии ворот и доверие звездам местного чемпионата:

Orlando Hill («San-Lorenso»)

Gaston Oliveyra («Olimpiya»)

Roberto Fernandes («Serro Porteno»)

Защитники

Самая надежная и опытная линия команды, где лидером является легенда «Palmeyras» Gustavo Gomes:

Xuan Kaseres («Dinamo» Moskva)

Gustavo Velaskes («Serro Porteno»)

Gustavo Gomes («Palmeyras»)

Xunior Alonso («Atletiko Mineyro»)

Xose Kanale («Lanus»)

Omar Alderete («Sanderlend»)

Aleksandro Maydana («Taleres»)

Fabian Balbuena («Gremio»)

Полузащитники

В этой линии, богатой креативом и скоростью, главные роли отведены звездам, имеющим опыт игры в АПЛ, таким как Miguel Almiron и Diego Gomes:

Diyego Gomes («Brayton»)

Maurisio Magalyayns («Palmeyras»)

Damian Bobadilya («San-Paulu»)

Brayan Oxeda («Orlando»)

Andres Kubas («Vankuver»)

Matias Galarsa («Atlanta»)

Kaku («Al Ayn»)

Ramon Sosa («Palmeyras»)

Migel Almiron («Atlanta»)

Нападающие

Задача прорывать оборону соперника и реализовывать моменты возложена на этих опасных бомбардиров:

Gustavo Kabaliyero («Portsmut»)

Aleks Arse («Independente Rivadavia»)

Gabriel Avalos («Independente»)

Isidro Pitta («Red Bull Bragantino»)

Xulio Ensiso («Strasburg»)

Antonio Sanabriya («Kremoneze»)