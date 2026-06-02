Сборная Парагвая объявила окончательный состав на ЧМ-2026

·219·Спорт
Сборная Парагвая объявила окончательный состав на ЧМ-2026
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По мере приближения старта ЧМ-2026 главные тренеры стран-участниц уже сформировали списки сильнейших футболистов, которые будут защищать честь своих стран на мировом первенстве. Очередное официальное заявление сделала одна из самых боевых и неуступчивых команд Южной Америки — национальная сборная Парагвая.

Наставник парагвайцев выбрал для важных матчей за океаном самых опытных игроков, находящихся в отличной спортивной форме. В состав вошли известные звезды, выступающие в местных клубах, ведущих командах Южной Америки и европейских грандах.

Представляем вашему вниманию полный и официальный состав сборной Парагвая на мундиаль:

Вратари

Стабильность на линии ворот и доверие звездам местного чемпионата:

  • Orlando Hill («San-Lorenso»)

  • Gaston Oliveyra («Olimpiya»)

  • Roberto Fernandes («Serro Porteno»)

Защитники

Самая надежная и опытная линия команды, где лидером является легенда «Palmeyras» Gustavo Gomes:

  • Xuan Kaseres («Dinamo» Moskva)

  • Gustavo Velaskes («Serro Porteno»)

  • Gustavo Gomes («Palmeyras»)

  • Xunior Alonso («Atletiko Mineyro»)

  • Xose Kanale («Lanus»)

  • Omar Alderete («Sanderlend»)

  • Aleksandro Maydana («Taleres»)

  • Fabian Balbuena («Gremio»)

Полузащитники

В этой линии, богатой креативом и скоростью, главные роли отведены звездам, имеющим опыт игры в АПЛ, таким как Miguel Almiron и Diego Gomes:

  • Diyego Gomes («Brayton»)

  • Maurisio Magalyayns («Palmeyras»)

  • Damian Bobadilya («San-Paulu»)

  • Brayan Oxeda («Orlando»)

  • Andres Kubas («Vankuver»)

  • Matias Galarsa («Atlanta»)

  • Kaku («Al Ayn»)

  • Ramon Sosa («Palmeyras»)

  • Migel Almiron («Atlanta»)

Нападающие

Задача прорывать оборону соперника и реализовывать моменты возложена на этих опасных бомбардиров:

  • Gustavo Kabaliyero («Portsmut»)

  • Aleks Arse («Independente Rivadavia»)

  • Gabriel Avalos («Independente»)

  • Isidro Pitta («Red Bull Bragantino»)

  • Xulio Ensiso («Strasburg»)

  • Antonio Sanabriya («Kremoneze»)

О потенциале команды: Данный состав сборной Парагвая выглядит очень сбалансированным с точки зрения физической мощи и тактической дисциплины. Ожидается, что представители Южной Америки станут серьезной головной болью для любого гранда на групповом этапе. Желаем этой горячей команде красивой и результативной игры на предстоящем чемпионате мира!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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