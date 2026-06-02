Сборная Парагвая объявила окончательный состав на ЧМ-2026
По мере приближения старта ЧМ-2026 главные тренеры стран-участниц уже сформировали списки сильнейших футболистов, которые будут защищать честь своих стран на мировом первенстве. Очередное официальное заявление сделала одна из самых боевых и неуступчивых команд Южной Америки — национальная сборная Парагвая.
Наставник парагвайцев выбрал для важных матчей за океаном самых опытных игроков, находящихся в отличной спортивной форме. В состав вошли известные звезды, выступающие в местных клубах, ведущих командах Южной Америки и европейских грандах.
Представляем вашему вниманию полный и официальный состав сборной Парагвая на мундиаль:
Вратари
Стабильность на линии ворот и доверие звездам местного чемпионата:
Orlando Hill («San-Lorenso»)
Gaston Oliveyra («Olimpiya»)
Roberto Fernandes («Serro Porteno»)
Защитники
Самая надежная и опытная линия команды, где лидером является легенда «Palmeyras» Gustavo Gomes:
Xuan Kaseres («Dinamo» Moskva)
Gustavo Velaskes («Serro Porteno»)
Gustavo Gomes («Palmeyras»)
Xunior Alonso («Atletiko Mineyro»)
Xose Kanale («Lanus»)
Omar Alderete («Sanderlend»)
Aleksandro Maydana («Taleres»)
Fabian Balbuena («Gremio»)
Полузащитники
В этой линии, богатой креативом и скоростью, главные роли отведены звездам, имеющим опыт игры в АПЛ, таким как Miguel Almiron и Diego Gomes:
Diyego Gomes («Brayton»)
Maurisio Magalyayns («Palmeyras»)
Damian Bobadilya («San-Paulu»)
Brayan Oxeda («Orlando»)
Andres Kubas («Vankuver»)
Matias Galarsa («Atlanta»)
Kaku («Al Ayn»)
Ramon Sosa («Palmeyras»)
Migel Almiron («Atlanta»)
Нападающие
Задача прорывать оборону соперника и реализовывать моменты возложена на этих опасных бомбардиров:
Gustavo Kabaliyero («Portsmut»)
Aleks Arse («Independente Rivadavia»)
Gabriel Avalos («Independente»)
Isidro Pitta («Red Bull Bragantino»)
Xulio Ensiso («Strasburg»)
Antonio Sanabriya («Kremoneze»)
О потенциале команды: Данный состав сборной Парагвая выглядит очень сбалансированным с точки зрения физической мощи и тактической дисциплины. Ожидается, что представители Южной Америки станут серьезной головной болью для любого гранда на групповом этапе. Желаем этой горячей команде красивой и результативной игры на предстоящем чемпионате мира!
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