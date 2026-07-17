У миллионера, стремящегося победить старение, диагностировали неизлечимую болезнь

·46·Мир
У миллионера, стремящегося победить старение, диагностировали неизлечимую болезнь

Американский ИТ-предприниматель и миллионер Брайан Джонсон, известный своей идеей повернуть процесс старения вспять, сообщил, что у него диагностировали неизлечимое заболевание. Об этом он написал в социальной сети, добавив, что, несмотря на это, намерен бороться с недугом. Об этом сообщает Медуза.

48-летний предприниматель рассказал, что ему поставили диагноз «аутоиммунный гастрит». Это хроническое заболевание, при котором иммунная система атакует клетки слизистой оболочки желудка, вырабатывающие соляную кислоту.

«У меня аутоиммунное заболевание. Мой желудок разрушает сам себя. Это заболевание встречается у 2–5 процентов людей. На самом деле их может быть больше, так как во многих случаях оно протекает бессимптомно», — написал Джонсон.

По его словам, диагноз был поставлен в мае текущего года. Предприниматель предположил, что на развитие болезни могли повлиять нездоровое питание в молодые годы, частое употребление фастфуда и сладких газированных напитков, а также хроническая депрессия, которую он переживал во время ведения бизнеса.

Двое обнаженных мужчин держат в руках пробирки с образцами крови.

Джонсон отметил, что в 21 год у него был выявлен аутоиммунный гипотиреоз щитовидной железы, который, по его мнению, впоследствии и стал причиной развития аутоиммунного гастрита. Он добавил, что первые признаки болезни появились 11 лет назад, однако врачи не связывали их с аутоиммунным заболеванием.

По мнению специалистов, если не лечить заболевание, оно может привести к разрушению слизистой оболочки желудка, дефициту витамина Б12, проблемам с памятью и когнитивными функциями, а также к повышению риска развития злокачественных опухолей.

Мужчина в маске сдает анализ крови за столом дома.

На сегодняшний день аутоиммунный гастрит считается неизлечимым заболеванием. Современная медицина позволяет лишь контролировать его осложнения и улучшать качество жизни пациента.

По данным Bloomberg, Брайан Джонсон ежегодно тратит 2 миллиона долларов на поддержание своего здоровья. За его состоянием следят более 30 врачей и специалистов. Миллионер придерживается строгой диеты, ежедневно принимает десятки биологически активных добавок и лекарственных средств, а также регулярно проходит медицинские обследования.

Мужчина в черной футболке стоит рядом с разнообразной здоровой пищей на столе.

Несмотря на это, Джонсон заявил, что не собирается сдаваться. Он считает, что в наше время, когда искусственный интеллект, генетика и биотехнологии стремительно развиваются, ни на одну болезнь нельзя ставить клеймо «неизлечимая».

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