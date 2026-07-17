Президент Атлетико Мадрид сделал резкое заявление о будущем Хулиана Альвареса

Президент клуба «Атлетико Мадрид» Энрике Сересо обозначил свою жесткую позицию относительно будущего Хулиана Альвареса, который стал одной из самых обсуждаемых фигур на трансферном рынке испанского футбола. В ответ на интерес и установленные сроки, озвученные главой «Барселоны» Жоаном Лапортой, руководство мадридского клуба открыто заявило, что не намерено отпускать аргентинского нападающего. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Согласно имеющейся информации, во время чемпионата мира 2026 года Хулиан Альварес публично выразил желание покинуть клуб. Эта ситуация привлекла внимание таких грандов, как «Барселона», и каталонский клуб выступил с официальным предложением по игроку. Однако президент «Атлетико Мадрид» заявляет, что для переговоров нет оснований и футболист останется в команде в соответствии с действующим контрактом.

Ультиматум «Барселоны» и позиция Лапорты

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в своем недавнем интервью подчеркнул, что срок действия предложения, направленного в «Атлетико Мадрид», не является бесконечным. По его словам, были предприняты все усилия для приобретения игрока, которого запрашивал тренерский штаб, но для того, чтобы «не играть по чужим правилам», был установлен дедлайн. Издание Goal.com процитировало слова Лапорты: «Мы задаем свой темп, наше предложение не вечно».

Глава каталонцев добавил, что отношения между двумя клубами хорошие, но он не намерен оказывать давление в вопросе трансфера. По мнению Лапорты, если у «Атлетико Мадрид» появится альтернативный вариант, предложение «Барселоны» останется открытым для рассмотрения. Однако эти заявления не заставили мадридскую сторону изменить свое решение.

Ответ Энрике Сересо

Президент «Атлетико Мадрид» Энрике Сересо в своем ответе прессе признал, что находится в дружеских отношениях с Жоаном Лапортой, но проявил бескомпромиссность в трансферном вопросе. «Жоан Лапорта — хороший друг и отличный президент. И он, и вы прекрасно знаете, где будет играть Хулиан Альварес в следующем сезоне», — подчеркнул Сересо.

Президент также коснулся запроса игрока о трансфере. По его мнению, человек может совершить ошибку, и это ситуация, которую нужно простить. Самое главное, что у Альвареса есть долгосрочный контракт с «Атлетико Мадрид» до июня 2030 года и он находится в центре планов Диего Симеоне.

Ожидается, что эта ситуация еще больше обострит конкуренцию между двумя соперниками по чемпионату Испании. Удержание нападающего мирового уровня, такого как Хулиан Альварес, имеет важное значение для «Атлетико Мадрид» не только с точки зрения спортивных результатов, но и имиджа клуба. На данный момент аргентинский форвард, по всей видимости, остается в Мадриде, но вероятность изменения ситуации до закрытия трансферного окна сохраняется всегда.