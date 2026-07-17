Peugeot представит семь новых моделей и радикальный электромобиль Э-208 к 2030 году

·9·Авто
Peugeot представит семь новых моделей и радикальный электромобиль Э-208 к 2030 году

Французский автоконцерн Peugeot начинает одну из самых масштабных стратегических реформ в своей истории. Компания планирует выпустить на рынок семь новых моделей к 2030 году, стремясь значительно увеличить объемы глобальных продаж. Первым представителем этого крупного проекта станет супермини Peugeot Э-208 нового поколения, который будет представлен широкой публике в следующем году. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Руководство компании намерено увеличить показатель продаж с 1,1 миллиона единиц, зафиксированный в прошлом году, до 1,5 миллиона в течение следующих четырех лет. Это означает колоссальный рост на 36%, и для достижения такого результата бренд полностью обновляет свой язык дизайна и технологическую платформу. Модели, которые будут построены на новой модульной платформе СТЛА Оне концерна Stellantis, станут фундаментом этих изменений.

Ретрофутуризм и новая технологическая платформа

Модель Peugeot Э-208 нового поколения выступит в роли флагмана, определяющего будущее стилистическое направление бренда. Этот электромобиль, выход которого на рынок ожидается во второй половине 2027 года, будет создан с оглядкой на своего легендарного предка — модель Peugeot 205. Об этом сообщил генеральный директор компании Ален Фаве, подчеркнув, что бренд черпает силы в своем прошлом, чтобы формировать будущее.

Дизайнеры Peugeot уделяют особое внимание гармоничному сочетанию успешных моделей прошлого с современными технологиями. В качестве примера можно привести ранее представленный Э-Легенд, являющийся современной интерпретацией купе 504 1960-х годов, а также ретрофутуристические концепты Инкептион. Новые модели унаследуют именно такие радикальные элементы дизайна.

Неожиданные новинки на Парижском автосалоне

На Парижском автосалоне, который пройдет в октябре текущего года, Peugeot планирует представить два новых концептуальных автомобиля. Эти концепты воплотят в себе язык дизайна и инновационные технологии, которые будут использоваться в будущих серийных моделях бренда. По словам Алена Фаве, эта выставка четко покажет, в каком направлении будет развиваться эволюция бренда Peugeot.

Учитывая растущий интерес к моделям Peugeot на автомобильном рынке Узбекистана, стратегия электрификации бренда может стать значимой и для местных потребителей. Особенно в период растущего спроса на компактные и экономичные электромобили, ожидается, что такие модели, как новый Э-208, создадут сильную конкурентную среду на мировом рынке.

По данным иксбт.ком, новые модели будут кардинально отличаться не только внешним видом, но и оснащением интерьера. Peugeot стремится усовершенствовать свою систему и-Кокпит, внедряя цифровые решения, обеспечивающие максимальный комфорт для водителя и пассажиров. Это послужит укреплению позиций бренда в премиальном сегменте.

PeugeotЭлектромобильАвтоStellantisТехнологии
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Sardor Ergashev
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