Трент Александер-Арнольд рассказал о тренировках под руководством Жозе Моуринью

Защитник мадридского «Реал Мадрида» Трент Александер-Арнольд поделился своими мыслями о предсезонной подготовке команды и опыте работы с главным тренером Жозе Моуринью. Тренировки, проходящие на базе в Вальдебебасе, отличаются высокой интенсивностью и строгими требованиями специалиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По словам английского футболиста, предсезонная подготовка к сезону 2026-2027 проходит ожидаемо тяжело. Двухразовые тренировки в условиях мадридской жары требуют от игроков физической и психологической стойкости. В интервью официальным каналам клуба Александер-Арнольд подробно остановился на атмосфере в команде и рабочем процессе.

Стиль Моуринью и высокие требования

После своего второго прихода в мадридский клуб Жозе Моуринью вывел дисциплину и стандарты команды на новый уровень. Трент Александер-Арнольд не скрывает радости от работы в одной команде с тренером, с которым ранее сталкивался как соперник. Он подчеркнул, что принципы португальского специалиста очень строги.

«Работать с Моуринью? Все просто отлично. Я всегда восхищался этим тренером. Мне доставляет удовольствие трудиться вместе с ним и его штабом. Он очень требователен и уделяет огромное внимание интенсивности. Нам есть чему у него поучиться, и мы готовы впитывать новые знания», — говорит защитник.

Александер-Арнольд рассказал, что старался поддерживать спортивную форму даже во время летнего отпуска. После первых двух недель отдыха он работал над беговыми и физическими нагрузками, чтобы подойти к началу сборов в полной готовности. Это позволило ему быстро адаптироваться к тяжелым нагрузкам Моуринью.

Цели на новый сезон

Команда « Реал Мадрид » ставит перед собой цель победить во всех турнирах в этом сезоне. Александер-Арнольд уверен, что под руководством опытного тренера команда способна завоевать множество трофеев. Игроки стремятся понять философию наставника и воплотить её на поле.

Сборы на базе клуба в Вальдебебасе являются этапом не только физической, но и тактической подготовки. Моуринью требует от каждого футболиста максимальной самоотдачи, что способствует повышению общего уровня команды.

Напомним, что Трент Александер-Арнольд стал одним из самых громких трансферов «Реал Мадрида» за последние окна. Теперь он стремится раскрыть новые грани своего таланта под руководством одного из сильнейших тренеров мира.