Трент Александер-Арнольд рассказал о тренировках под руководством Жозе Моуринью

·59·Спорт
Трент Александер-Арнольд рассказал о тренировках под руководством Жозе Моуринью

Защитник мадридского «Реал Мадрида» Трент Александер-Арнольд поделился своими мыслями о предсезонной подготовке команды и опыте работы с главным тренером Жозе Моуринью. Тренировки, проходящие на базе в Вальдебебасе, отличаются высокой интенсивностью и строгими требованиями специалиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По словам английского футболиста, предсезонная подготовка к сезону 2026-2027 проходит ожидаемо тяжело. Двухразовые тренировки в условиях мадридской жары требуют от игроков физической и психологической стойкости. В интервью официальным каналам клуба Александер-Арнольд подробно остановился на атмосфере в команде и рабочем процессе.

Стиль Моуринью и высокие требования

После своего второго прихода в мадридский клуб Жозе Моуринью вывел дисциплину и стандарты команды на новый уровень. Трент Александер-Арнольд не скрывает радости от работы в одной команде с тренером, с которым ранее сталкивался как соперник. Он подчеркнул, что принципы португальского специалиста очень строги.

«Работать с Моуринью? Все просто отлично. Я всегда восхищался этим тренером. Мне доставляет удовольствие трудиться вместе с ним и его штабом. Он очень требователен и уделяет огромное внимание интенсивности. Нам есть чему у него поучиться, и мы готовы впитывать новые знания», — говорит защитник.

Александер-Арнольд рассказал, что старался поддерживать спортивную форму даже во время летнего отпуска. После первых двух недель отдыха он работал над беговыми и физическими нагрузками, чтобы подойти к началу сборов в полной готовности. Это позволило ему быстро адаптироваться к тяжелым нагрузкам Моуринью.

Цели на новый сезон

Команда «Реал Мадрид» ставит перед собой цель победить во всех турнирах в этом сезоне. Александер-Арнольд уверен, что под руководством опытного тренера команда способна завоевать множество трофеев. Игроки стремятся понять философию наставника и воплотить её на поле.

Сборы на базе клуба в Вальдебебасе являются этапом не только физической, но и тактической подготовки. Моуринью требует от каждого футболиста максимальной самоотдачи, что способствует повышению общего уровня команды.

Напомним, что Трент Александер-Арнольд стал одним из самых громких трансферов «Реал Мадрида» за последние окна. Теперь он стремится раскрыть новые грани своего таланта под руководством одного из сильнейших тренеров мира.

Реал МадридЖозе МоуриньюТрент Александер-АрнольдФутболТрансферы
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Jahongir Tursunov
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