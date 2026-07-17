Арсенал не может определиться с трансфером Маркуса Рэшфорда

·29·Спорт
Арсенал не может определиться с трансфером Маркуса Рэшфорда

Лондонский «Арсенал» планирует серьезно усилить состав в летнее трансферное окно. Поскольку команда рассталась с Леандро Троссардом, а будущее Габриэля Мартинелли остается под вопросом, клуб ищет новые имена для линии атаки. В числе основных кандидатов упоминается воспитанник «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. Об этом сообщает Goal.com.

Хотя клуб уже оформил трансфер вингера «Брюгге» Христоса Цолиса, отмечается, что команде Микеля Артеты нужен более опытный исполнитель. В интервью изданию Goal.com Жереми Альядьер, выигравший чемпионский титул в составе «Арсенала» без единого поражения, проанализировал плюсы и минусы этого трансфера.

Прошлый сезон Рэшфорд провел на правах аренды в «Барселоне», забив 14 голов во всех турнирах и став чемпионом Ла Лиги. Несмотря на это, каталонцы не воспользовались правом выкупа игрока за 26 миллионов фунтов стерлингов. Это вызвало еще больше вопросов относительно будущего 28-летнего нападающего.

Опыт и стрессоустойчивость

По мнению Жереми Альядьера, главное преимущество Рэшфорда — отличное знание Английской Премьер-лиги. «Он продукт британского футбола, вышел из академии «Манчестер Юнайтед» и понимает, что значит играть под огромным давлением», — говорит бывший нападающий. Способность Рэшфорда играть как на фланге, так и в центре может дать Артете тактическую вариативность.

Однако Альядьер обеспокоен нестабильной игрой футболиста в последние годы. Несмотря на приход Майкла Каррика в руководство «Манчестер Юнайтед», сообщается, что Рэшфорд намерен покинуть клуб. Манкунианцы рассчитывают продать его дороже, чем предлагала «Барселона», но ожидается, что его цена по рыночным стандартам будет не слишком высокой.

Главная дилемма для «Арсенала» — убедиться, что Рэшфорд лучше Троссарда. Альядьер сомневается, что этот трансфер принесет ожидаемый эффект. Он подчеркивает, что перед вложением крупных инвестиций необходимо глубоко изучить психологическое состояние и стабильность игрока.

Лондонцам необходим широкий состав, чтобы защитить чемпионский титул, завоеванный после 22-летнего перерыва, и достойно выступить в Лиге чемпионов. Приход такой опытной звезды, как Рэшфорд, которой, однако, нужно вновь доказывать свою состоятельность, может стать для клуба как риском, так и большой возможностью.

АрсеналМанчестер ЮнайтедМаркус РэшфордТрансферыАнглийская Премьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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