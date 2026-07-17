Взрыв на заправке на окраине Ташкента: 3 человека пострадали

На автозаправочной станции, расположенной в Зангиатинском районе Ташкентской области, произошел мощный взрыв. В результате происшествия 3 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На видео, распространившихся в социальных сетях, видно, как после мощного взрыва на дороге вблизи массива «Солнечный» окрестности мгновенно озарились светом, а вскоре после этого на станции начался пожар. Очевидцы происшествия сообщают, что звук взрыва был слышен даже на большом расстоянии.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, 16 июля в 22:46 произошла вспышка в резервуаре для хранения газа и в специальном автомобиле для перевозки газа на автозаправочной станции, расположенной вдоль трассы М-39. После этого возник пожар.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарно-спасательные расчеты и бригады скорой медицинской помощи. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар был полностью потушен 17 июля в 00:04.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 3 человека. Они были доставлены в больницу и находятся под наблюдением врачей. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время соответствующими ведомствами проводится расследование для установления причин возникновения взрыва и пожара, а также определения размера нанесенного материального ущерба.