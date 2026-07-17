Бренд OnePlus официально покидает рынки США и Европы

·29·Технологии
Бренд OnePlus официально покидает рынки США и Европы

Компания OnePlus, один из самых известных участников рынка смартфонов, совершила неожиданный и резкий поворот в своей деятельности. Компания объявила, что официально прекращает свою работу в регионах США и Европы и больше не будет представлять в этих регионах новые продукты. Ожидается, что это решение изменит баланс сил на мировом технологическом рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Представители компании подчеркнули, что в рамках новой глобальной стратегии продажи продукции в Северной Америке и Европе будут завершены. В настоящее время такие последние модели, как OnePlus 15, все еще доступны в официальных магазинах OnePlus, однако после исчерпания запасов они не будут пополняться. Это означает, что для поклонников бренда в этих регионах возможность приобрести любимые гаджеты будет ограничена.

Изменения на рынке и связь с брендом Oppo

Согласно данным иксбт.ком, на европейском рынке место OnePlus займет его родственный бренд Oppo. Однако на рынке США ситуация несколько сложнее: там бренд Oppo также официально не представлен. В результате из-за этих стратегических изменений данные бренды, входящие в холдинг ББК Электроникс, практически полностью покидают американский рынок.

Для пользователей из Узбекистана эта новость может иметь косвенное влияние. Обычно версии смартфонов OnePlus, предназначенные для Европы и США, были популярны и на нашем рынке. Теперь, поскольку основное внимание будет уделено азиатскому региону, есть вероятность, что на местном рынке увеличится доля моделей, произведенных для Китая или Индии.

Рынок Индии и планы на будущее

Компания заявила, что сохранит рынок Индии в качестве наиболее важного стратегического региона. В заявлении OnePlus говорится, что уровень поддержки в Индии остается «непоколебимым» и в ближайшее время будут представлены новые продукты. Тем не менее, некоторые авторитетные источники распространяют информацию о том, что в начале следующего года компания может сократить свою деятельность и на индийском рынке.

Руководство OnePlus опровергло подобные предположения, ответив: «наши действия говорят громче, чем догадки». Несмотря на это, уход бренда с западных рынков оценивается как большая потеря для мира технологий. Бренд, который когда-то был известен как «убийца флагманов», теперь существенно пересматривает свой план глобального расширения.

Подводя итог, можно сказать, что уход бренда OnePlus из США и Европы изменит конкурентную среду в сегменте смартфонов. Теперь основное внимание в этих регионах будет сосредоточено на таких гигантах, как Samsung, Apple и Google, а также на других китайских брендах, пытающихся заполнить образовавшуюся нишу.

OnePlusСмартфонТехнологииOppoРынок
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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