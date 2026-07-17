Драматическое поражение сборной Англии от сборной Аргентины не только разрушило чемпионские мечты команды, но и стало одним из самых болезненных моментов в карьере капитана Гарри Кейна. После поражения со счетом 2:1 будущее 33-летнего нападающего и его шансы на победу в крупных турнирах оказались под серьезным сомнением. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После окончания матча Кейн, общаясь с журналистами в смешанной зоне, столкнулся с вопросами о своем будущем. Согласно анализу Goal.com, традиционные спортивные прогнозы показывают, что физическая форма нападающего приближается к спаду. К моменту проведения чемпионата Европы 2028 года Гарри Кейну будет 35 лет, и его способность оставаться игроком высокого уровня к тому времени вызывает вопросы.

А ведь все могло сложиться иначе. До 85-й минуты матча Англия вела со счетом 1:0. Если бы Кейн был в своей лучшей форме, счет мог бы стать крупнее, и судьба игры была бы решена гораздо раньше. Но в итоге мы стали свидетелями очередной неудачи великого футболиста, который побил рекорды на клубном уровне, но так и не смог завоевать ни одного трофея со сборной.

Статистика и инертность в игре

В матче против Аргентины Гарри Кейн был практически незаметен на поле. Его статистика поражает экспертов: всего 26 касаний мяча за игру, 9 точных передач и нулевая активность в штрафной площади соперника. Подобные показатели выглядят крайне плачевно для одного из лучших нападающих мира.

Команда под руководством Томаса Тухеля в первый час игры действовала довольно уверенно. Хотя гол, забитый Энтони Гордоном, подарил англичанам надежду, по выражению главного тренера сборной Аргентины Лионелья Скалони, они «почуяли запах крови в воде». В то время как Англия ушла в оборону, действующие чемпионы мира бесстрашно пошли в атаку и вырвали победу.

«Мы были очень близки к еще одному финалу, но этого оказалось недостаточно. Мы выкладывались по полной последние семь недель, но не достичь цели — это очень тяжело. Мы стучимся в дверь победы уже восемь лет, но последней части пазла все еще не хватает», — написал Гарри Кейн на своей странице в социальных сетях.

Золотой мяч и перспективы на будущее

Это поражение практически свело к нулю шансы Кейна в борьбе за «Золотой мяч» (Баллон д'Ор). Несмотря на отличные результаты на клубном уровне в течение сезона, неудача на международной арене нанесла серьезный удар по его репутации. Возможно, сейчас он упускает свои последние шансы на международный триумф.

Феномен Гарри Кейна всегда был интересен и узбекским футбольным болельщикам. На протяжении многих лет его игры без трофеев становились темой для мемов и дискуссий. Очевидно, что после этого поражения споры о его месте в сборной и о том, что пришло время уступить дорогу молодым талантам, разгорятся с новой силой.

В заключение можно сказать, что Гарри Кейн останется лучшим бомбардиром в истории английского футбола, но история помнит только победителей. Если в ближайшие годы он не сможет завоевать какой-либо престижный трофей со сборной, его великое наследие всегда будет вспоминаться с оговоркой «но».