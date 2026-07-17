Лионель Месси на пути к очередному «Золотому мячу»: достоин ли капитан Аргентины 9-й награды?

·58·Спорт
Лионель Месси на пути к очередному «Золотому мячу»: достоин ли капитан Аргентины 9-й награды?

Легенда мирового футбола Лионель Месси, несмотря на свои 39 лет, продолжает поражать болельщиков и экспертов своей феноменальной игрой. Драматичный полуфинал чемпионата мира 2026 года против Англии показал, что Месси остается единственной силой, способной изменить ход игры в решающий момент. Его ювелирная передача на последних минутах, которую реализовал Лаутаро Мартинес, вывела Аргентину в финал. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно аналитической статье издания Goal.com, Лионель Месси является самой влиятельной фигурой на турнире, проходящем в Северной Америке. Если Аргентина сможет победить Испанию в финале и защитить чемпионский титул, Месси станет главным претендентом на свой девятый «Золотой мяч» (Баллон д'Ор). Это может стать заслуженной наградой не только за его яркую игру в МЛС, но и за лидерские качества в составе национальной сборной.

Путь к финалу и роль Месси

Сборная Аргентины прошла нелегкий путь к финалу. После уверенной игры в групповом этапе подопечным Лионелья Скалони пришлось нелегко в матчах плей-офф против таких команд, как Кабо-Верде, Египет и Швейцария. Дважды команде приходилось побеждать в дополнительное время. Однако в самые трудные моменты матчей Месси сохранял хладнокровие на поле и вел партнеров за собой.

Отсутствие девяти игроков из состава победителей ЧМ-2022 в Катаре, включая близкого соратника Месси Анхеля Ди Марию, ощущается. Без Ди Марии у Аргентины возникли проблемы со скоростью на флангах, но воля команды и вера в ауру Месси вновь вывели их в финал. В последние 30 минут матча против Англии Месси буквально разрывал оборону соперника.

Противостояние с Испанией и вызов нового поколения

Финальный матч станет битвой не только двух сильных команд, но и представителей двух поколений. Лионель Месси выйдет на поле против Испании во главе с молодым талантом Ламином Ямалем, которого называют преемником аргентинца в «Барселоне». Несмотря на то, что Аргентину считают аутсайдером в этом противостоянии, неутолимая жажда победы Месси может опровергнуть любые прогнозы.

Эксперты подчеркивают, что Месси полностью заслуживает свой 9-й «Золотой мяч» благодаря результатам в составе «Интер Майами» в МЛС и подвигам в сборной. Каждое его движение на поле, умение находить идеальные решения даже под плотной опекой защитников, вновь подтверждает статус величайшего игрока в истории футбола.

Ожидается, что финальный матч станет одной из важнейших точек в карьере Месси. Если он вновь поднимет над головой золотой кубок, ему будет сложно найти конкурентов в борьбе за самую престижную индивидуальную награду года — «Золотой мяч».

Лионель МессиАргентинаЗолотой МячЧемпионат МираИнтер Майами
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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